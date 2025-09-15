Lo sorprenden meando en la vía pública en Vigo y acaba detenido

El aviso de que un hombre estaba meando en la vía pública en una céntrica calle de Vigo terminó en los últimos días con este varón detenido.

Ocurrió, según fuentes policiales, el pasado sábado sobre las doce del mediodía. En la sala de comunicaciones del 092 recibieron una llamada en la que se avisaba que había un hombre miccionando en la vía pública.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hacia la zona y gracias a la descripción que había aportado el denunciante, lograron localizarlo en la calle Areal.

El hombre fue identificado por los agentes como J. J. H. M., de 30 años de edad. Tras cotejar sus datos, averiguaron que contaba con una orden de detención y presentación emitida por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Vigo, por lo que inmediatamente procedieron a su inmediata detención y puesta a disposición de la autoridad competente, en atención al mandato judicial.