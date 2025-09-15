Lecciones que crean un escudo contra la demencia

«Podemos hacer algo para envejecer mejor y para que tarden más en llegar las demencias», defiende la psicóloga Beatriz Rodríguez. De hecho, se ha comprobado científicamente que es posible reducir el riesgo de padecerlas con hábitos de vida saludables. Viendo la importancia de trabajar en la prevención del deterioro cognitivo, en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia (Afaga) iniciaron en 2013 el primer programa con este objetivo en la ciudad de Vigo. En la actualidad tiene 71 grupos en 12 municipios del área sanitaria y en Vilagarcía de Arousa. Este año han rebasado la barrera del millar de usuarios. En concreto, 1.090.

«Empezamos con dos grupos y fue creciendo el interés», recuerda cuenta Beatriz, responsable de los programas de prevención en Afaga y explica que está «aumentando la sensibilización a nivel de las asociaciones, de las instituciones y de las propias personas».

Hay 1.090 usuarios en 71 grupos repartidos por 12 municipios del área sanitaria

Ana Mariño Rodríguez, de 80 años y vecina de O Calvario, se ha preocupado por trabajar su memoria desde hace unos 15 años. «A todos nos preocupa esta tema y también nos debe ocupar», advierte. Cuando se enteró de los programas de Afaga le pareció «algo muy positivo» y no dudó en anotarse. «Al trabajar con gente con alzhéimer, pensé que estarían formados para ello», argumenta. Y le encanta.

«A todos nos preocupa este tema y también nos debe ocupar» Ana Mariño — Usuaria en Vigo

En el centro de la calle Faisán, ella acude al programa «Cultiva a Mente» de promoción del envejecimiento activo y de hábitos saludables en el plano cognitivo, social y emocional. «Trabajamos la memoria reciente y la selectiva, nos enseñan métodos para recordar cosas, traemos deberes para casa, te relacionas socialmente...», describe y hace hincapié en este último aspecto. Han creado un grupo unido. «Nos queremos todos; somos una pequeña familia», se emociona y añade: «Me lo paso pipa, no me lo pierdo».

Afaga completa sus programas de prevención con «Coida o Corpo», de ejercicio físico, y «Actívate», que es una combinación de actividades cognitivas y deporte.

«O grupo eramos coñecidos e agora somos máis que amigos» Manuel García Vaz — Usuario en Tomiño

Manuel García Vaz, de 77 años y residente en Tomiño está en esta última modalidad. Desde que se quedó viudo, confiesa que ha pasado «anos moi duros». «Procurei non pecharme en min mesmo», explica. A eso le ayudaron sus dos hijos y, ahora, también el grupo de Afaga. «Aprendín cousas que alucinei», asegura y explica que no es solo por lo que allí les enseñan, sino por la preparación y el entusiasmo de los profesionales.

Destaca también el vínculo creado entre los participantes: «Eramos coñecidos da parroquia [de Barrantes], pero non tiñamos relación. Eramos veciños e agora somos máis que amigos». Atesoran infinidad de anécdotas y bromas compartidas.

«La soledad no deseada es un factor desencadenante muy importante», subraya la psicóloga Beatriz Rodríguez. De ahí la importancia de fomentar la socialización. Además de esto y de la estimulación física y cognitiva, también les dan píldoras de psicoeducación: cómo funciona el cerebro, qué puede afectar a la atención o la memoria, qué hábitos de vida son mejores... Y buscan tiempo también para actividades complementarias como la salidas culturales, rutas de senderismo o actividades intergeneracionales.

Público

Los programas de Afaga están dirigidos a personas de más de 55 años y sin diagnóstico de demencia. En Vigo estos cursos son sufragados por cada hogar, pero los que se imparten en otros municipios están financiadas por instituciones y pueden ser gratuitos o requerir un copago.

Cuentan desde la asociación que estos cursos se caracterizan por la alta especialización de los profesionales que los imparten, entre los que se encuentran psicólogos sanitarios, graduados y técnicos en actividad física y fisioterapeutas. Destacan que apuestan por el entorno rural acercando las clases a las parroquias y convirtiéndolas en un recurso de proximidad. Resaltan que resultan muy útiles para la detección precoz de casos de demencia y su posterior derivación a recursos especializados, así como seguimiento y apoyo. Participan en proyectos de investigación y abogan por mantener vivo el proyecto para amoldarlo a los distintos perfiles que se puedan dar entre los usuarios.