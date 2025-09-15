El oso Carmo, pendiente de más pruebas sobre su salud

El oso Carmo, uno de los animales que permanecen en las instalaciones de VigoNature, está respondiendo adecuadamente al tratamiento que se le está administrando tras haber sufrido este verano dos episodios de apatía y debilidad.

Según informaron fuentes municipales, las pruebas realizadas desvelaron diversas dolencias que le afectan al hígado, a los riñones y a los intestinos, por lo que a pesar de la buena respuesta al tratamiento, es necesario todavía realizarle más pruebas para concretar el pronóstico y el tratamiento definitivo.