El obispo de Tui-Vigo nombra nuevos delegados para Medios de Comunicación y Pastoral de la Salud

El obispo de la diócesis de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín Valdés, ha hecho público este lunes el nombramiento de nuevos responsables para dos delegaciones diocesanas: Alberto Montes Rajoy se pone al frente de los Medios de Comunicación Social y José Juan Sobrino Pino, de la Pastoral de la Salud. Además, también ha nombrado a Enrique del Cerro Giner nuevo vicario parroquial de María Auxiliadora en Vigo.

El sacerdote Alberto Montes Rajoy asumirá la delegación de Medios de Comunicación Social que, durante más de 40 años, ha dirigido el presbítero, prelado de su santidad y periodista, monseñor Alberto Cuevas Fernández. Además de licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma desde el año 2013, el nuevo delegado Alberto Montes tiene un postgrado de Experto en Comunicación Social en la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2017.

En el año 2015, el obispo emérito, monseñor Luis Quinteiro, lo nombró subdelegado de Medios hasta que en 2017 fue enviado como formador al Seminario Menor «San Paio» de Tui. Desde el año 2020, colabora en los programas diocesanos de COPE Vigo: El Espejo de Tui-Vigo e Iglesia Noticia. En la actualidad, además de delegado de Medios, Alberto Montes es párroco de Santa Marta y San Antonio de la Florida en Vigo.

En cuanto a la delegación de Pastoral de la Salud, el sacerdote José Juan Sobrino Pino toma el relevo a José Benito Rodríguez Guerreiro que ejerció como delegado desde el año 2018. Con más de quince años de experiencia como capellán de hospital, José Juan Sobrino organiza, cada año, una acción pastoral para llevar médicos del Álvaro Cunqueiro de misión a Perú, donde también él estuvo como misionero durante un tiempo.

Además de la atención a los enfermos y sus familias, José Juan Sobrino fue profesor de Pastoral de la Música en el Seminario Mayor «San José» en Vigo. Recientemente, el obispo de Tui-Vigo le nombró párroco de San Miguel de Oia y adscrito a San Paio de Navia.