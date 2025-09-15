Multicines Norte festeja los 150 años de «Carmen»

Para celebrar el 150 aniversario de Carmen, de Georges Bizet, la Opéra Royal de Versalles estrena en cines gallegos una recreación auténtica de la producción original, con vestuario de época diseñado por Christian Lacroix y escenografía basada en documentos recuperados de la Biblioteca Nacional de Francia. A Vigo llega el jueves, en Multicines Norte.