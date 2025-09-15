El megacrucero «Sky Princess» comparte protagonismo en Vigo con el «BAP Unión»
A bordo se encuentran 3.000 pasajeros británicos que acaban de iniciar un completo recorrido por el Mediterráneo
La semana arrancó en el muelle de Trasatlánticos del puerto de Vigo con la presencia del gigantesco mega crucero Sky Princess, en el que más de 3.000 pasajeros británicos acaban de iniciar en Southampton un completo recorrido por el Mediterráneo en el que durante un mes visitarán a fondo puertos de seis países, llegando hasta Turquía y pasando por varias islas griegas, la Toscana italiana y Malta, además de Málaga, Barcelona, Cádiz y Lisboa.
Durante su visita, el Sky Princess, de 145.281 toneladas brutas y 330 metros de eslora, compartió atraque con otro gigante de los mares, el buque-escuela peruano BAP Unión que estos días visita Vigo en escala de cortesía. Éste ha sido el sexto atraque de la temporada en Vigo del gran crucero, al que todavía le restan dos antes de que acabe el año.
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart