Medicina convoca 15 plazas de profesor y 9 son en Santiago

Con el plazo abierto hasta mediados de octubre para que las universidades gallegas presenten la declaración de interés por nuevas titulaciones, la negociación para la descentralización del grado de Medicina encara una etapa fundamental. Y, en este contexto, la de Santiago de Compostela (USC) ha sacado su convocatoria anual de plazas de profesor asociado de Ciencias de la Salud (PACS) para las titulaciones de Enfermería y Medicina, tal y como recoge hoy el Diario Oficial de Galicia (DOG). En este último grado, saca quince y el 60% (9) son en su área sanitaria. Se completan con dos para A Coruña, una para Lugo, una para Pontevedra y otra para Vigo.

Desde la USC explican que se trata de la reposición de plazas que han quedado vacantes por bajas, jubilaciones o defunciones. A diferencia de otros años, cuentan que en esta ocasión «quedan cubertas todas». Las PACS son plazas que se crean para que profesionales del Sergas puedan impartir principalmente práctica, aunque también permite un número limitado de horas de teoría. Es un vínculo no permanente que se debe renovar cada año.

Entre estas 15 del grado de Medicina, solo hay una plaza de nueva creación. Es la destinada a Pontevedra, para un especialista de Medicina Familiar de un centro de salud. Un portavoz de la USC explica que «é unha que quedou pendente do ano pasado».

La que se convoca en el Chuvi es para reponer una jubilación que se produjo en el departamento académico de Psiquiatría, Radiología, Salud Pública, Enfermería y Medicina. Está abierta a especialistas de los servicios de Endocrinología, Nefrología, Alergología, Geriatría, Medicina Intensiva, Neurología o Reumatología.

Situación en Vigo

El Chuvi cuenta para el presente curso con 32 PACS de Medicina de la USC y dos asociados generales. Antes de que estallara el conflicto por la descentralización, en 2023, ya había manifestado su deseo de escalar hasta los 40 como una «cifra razonable» para atender a los alumnos de 6º curso. Para esta convocatoria, sin embargo, desde la comisión de docencia del Chuvi no se realizó ninguna petición específica. Destacan que otros años sí se creció, que se han cubierto todas las jubilaciones y que hay buena colaboración con el vicerrectorado.

¿Y por qué la Facultad de Medicina de la USC no saca plazas nuevas en otras áreas sanitarias ahora que ya está acordada la descentralización de las prácticas de 5ºy se asegura que se avanzará en este curso y en 4º La USC confirma que «ten vontade de chegar a un acordo de descentralización da docencia de 4º e 5º», pero sostiene que «non parece moi correcto, nun contexto de negociación, empezar a crear prazas». «Agardar e ver onde leva a negociación permitirá adoptar as decisións de contratación más acaídas», defiende.