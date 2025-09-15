Familias monomarentales centran la atención socioeducativa y de apoyo en Vigo

De las 184 familias atendidas en agosto por los profesionales del Programa socioeducativo y de apoyo familiar (PSEAF) del Concello, más de un 41% fueron monomarentales: la responsabilidad principal del hogar y la crianza de los hijos recae en la madre. Destacan en el listado, lejos de las primeras, las nucleares —dos responsables adultos—: un 24,5%. Así lo refleja el informe elaborado por este servicio, dependiente de la Concellaría de Política de Benestar. Las monoparentales únicamente supusieron un 3,7%.

El apoyo socioeducativo sigue representando el grueso de los expedientes: casi siete de cada 10. En agosto, hubo 3 familias con las que se trabajó en más de un área: dos contaron con una intervención conjunta psicoeducativa y una con intervención educativa y apoyo de la mediadora intercultural. La cifra de menores en intervención fue de 263 y el número total de usuarios, de 567.

En agosto, según el informe municipal, tuvieron lugar 26 altas en el PSEAF, de las cuales la mitad fueron para el área de trabajo social; casi el 40%, para educación familiar; 7,7%, para mediación cultural; y 3,6%, conjunta de trabajo y educación familiar. Respecto a las principales fuentes de derivación, el 42,3% llegaron del Servizo de Infancia e Familia de la Xunta, las UTS (unidades de trabajo social) representan el 23,1%, mientras que Fiscalía y Juzgados representan el 11,6%. El resto procedieron de centros escolares, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIX) o entidades: Provivienda y Fundación Anar.

Por áreas de intervención, en agosto, 125 actuaciones se correspondieron con educación familiar (18,8%), 27 con intervención psicológica, 26 con el área de trabajo social y otras ocho con labores de mediación intercultural.