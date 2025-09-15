Estereotipos femeninos trenzados en los cuentos

Caperucita era «la más linda que se haya visto jamás», pero ni Perrault (1697) ni los hermanos Grimm (1857) describieron en sus versiones del relato oral original el cabello rubio con el que ha seguido apareciendo en la gran mayoría de cuentos infantiles hasta nuestros días. A igual que el hada malvada de La bella Durmiente o las hermanastras de Cenicienta se han seguido representando casi invariablemente con tonalidades oscuras. Las primeras ilustraciones respondían a épocas históricas en la que se buscaba reforzar ciertas ideologías de género y estereotipos que, a través de la repetición de esos códigos visuales hasta la actualidad, el público infantil de hoy continúa asociando a esos personajes femeninos e interiorizando.

Caperucita Roja (1902), Arthur Rackham. / Fuente Cincinnati Digital Library

«O cabelo forma parte da nosa cotiandade e é un rasgo que conforma a nosa identidade. Transmítese moitísima información a través del. Hoxe en día hai moitísimas adaptacións dos contos tradicionais, pero son poucos os autores que rompen eses códigos visuais. Actualizáronse as narrativas para adaptarse aos novos contextos sociais pero non as imaxes, que quedan moito máis fixadas na memoria. E o público infantil non ten as ferramentas dos adultos para decatarse desas simboloxías. É algo interesante non só para o lector, senón tamén para os que traballamos no mundo artístico. Se os que creamos as ilustracións non as cambiamos, estamos facendo que eles crezcan interiorizando estes estereotipos», destaca Nuria Bouzas, artista y doctora en Bellas Artes por la UVigo.

En su tesis, defendida en 2021, ya se centró en el pelo como elemento de especulación artística en la creación contemporánea, y junto con su directora, Susana Cendán, que también continúa investigando en esta línea, publicaron en 2023 el libro «Lo que el pelo dice de nosotras», en el que recorren la construcción de identidades y mitos a lo largo de los siglos.

En su trabajo más reciente, Bouzas, que también cursó el máster en Libro Ilustrado, se centra en la simbología de las ilustraciones que acompañan los cuentos tradicionales clásicos. Su estudio se centra en algunos de los más populares –Caperucita Roja, Rapunzel, La bella Durmiente, Cenicienta y Blancanieves– y parte de las primeras adaptaciones de la tradición oral, cuyos relatos no indicaban la coloración ni el tipo de peinado de las protagonistas y además estaban dirigidos a un público más adulto con un carácter aleccionador.

Rapunzel, 1909. Arthur Rackam / Fuente Cincinnati Digital Library

Su investigación constata que en la representación de las mujeres, sobre todo, en la contraposición entre antagonistas y protagonistas, ciertos códigos han permanecido casi inalterables. Incluso en cuentos como el de Caperucita, que en 2015 reunió en una exposición en Madrid alrededor de un millar de versiones ilustradas, y cuya protagonista, aunque ya no acaba siendo devorada por el lobo como en el relato original, siempre se identifica por su pelo dorado.

Como ejemplos de los escasos autores que optan por romper estos códigos, Bouzas cita los libros ilustrados por Miguel Tanco y Gabriel Pacheco en 2009 y 2020, que la caracterizan con un pelo de tonos castaños y azul cobalto.

«Pero, de forma xeral, a maior parte das adaptacións dos contos tradicionais hoxe en día acaban repetindo os mesmos códigos. Incluso nas versións audiovisuais. Hai algunha de Rapunzel na que xa non necesita ser salvada polo príncipe, pero segue sendo loira e con trenzas», apunta.

En este cuento, relata la investigadora en su trabajo, también hay una asociación entre el pelo largo con la libertad y el corto, como castigo de la bruja para impedir que se encuentre con el príncipe, con el cautiverio.

Cenicienta, 1911. Charles Folkard. / Fuente Pook Press

Respecto a las coloraciones con las que se representa a los personajes femeninos malvados, las más frecuentes son el negro, el rojo y el blanco, normalmente con connotaciones positivas por asociarse a la vejez pero que en este tipo de cuentos se relaciona con las malvadas que adoptan el aspecto de ancianas como engaño. Con estas tonalidades se identifica a madrastras, hermanastras, hechiceras y brujas frente al cabello áureo de la mujer/niña bondadosa o bella princesa que se enfrenta a algún tipo de situación problemática o peligrosa.

«Brancaneves é a única protagonista morena e porque xa se incidía na versión orixinal en que o era», destaca Bouzas, aunque también puntualiza en su trabajo que posiblemente esta coloración se debiese a que su origen fue fruto de la magia.

Pero la dulce Cenicienta también presumía de una larga melena rubia que contrastaba con el pelo negro o marrón de sus hermanastras. En algunas versiones más actuales a veces incluso tienen un tono rojizo, asociado a la encarnación de la peligrosidad de la sexualidad femenina.

También en las primeras ilustraciones que acompañan las versiones de La bella Durmiente de Perrault (1697) y los hermanos Grimm (1812), la princesa luce hermosos cabellos dorados. El mismo color que las hadas, excepto una, la que le lanza la maldición por no ser invitada a la celebración de su nacimiento.

Angelina Jolie caracterizada como Maléfica. / Disney

Idéntico esquema sigue la película de Disney de 1959, añadiéndoles dos cuernos y una especie de gorro ajustado, y también la reciente Maléfica (2014). Otro caso en el que sí se adapta la narrativa original, ya que recoge la complejidad de la historia del hada malvada, que pasa a ser protagonista, y romper los estereotipos del amor romántico. Pero en el que de nuevo Angelina Jolie da vida a una malvada morena y de cabellos oscuros.

Tanto en esta primera película como en su continuación, Maléfica: Maestra del mal, también se recurre al pelo suelto como símbolo de libertad. Y así lo muestra la protagonista hasta que el rey Stefan le cortan las alas.

Nuria Bouzas concluye que la pervivencia de estas figuras femeninas en los cuentos tradicionales provoca que desde edades tempranas los niños adquieran de manera inconsciente asociaciones entre color, longitud o aspecto del cabello con la tipología de un determinado personaje en cuanto a género, ocupación, profesión e ideales a seguir.

Por eso, insiste, adoptar una «visión crítica» y revisar estas ilustraciones que van a configurar el pensamiento y carácter de las generaciones futuras es «imprescindible». Sobre todo, teniendo en cuenta que los niños consumen una cantidad cada vez mayor de imágenes basadas en la «repetición de roles e estereotipos».