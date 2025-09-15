La Diputación impulsa la cultura con 125.000 euros para 88 entidades

La Diputación de Pontevedra destina casi 125.000 euros a 88 entidades de Arbo, Baiona, Gondomar, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, Redondela, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tui y Vigo para la realización de actividades culturales. Estos recursos se enmarcan en las ayudas provinciales dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la puesta en marcha de actividades culturales, dotada con 300.000 euros y de las que, este año, se benefician 229 agrupaciones de la provincia.

«Nunha semana, mobilizamos medio millón de euros para o impulso da cultura», remarcó el presidente provincial, Luis López. Recordó que están operativa nuevas ayudas, dotadas con 200.000 euros, para que entidades musicales puedan adquirir y reparar tanto instrumentos como vestuario.

En Vigo, son 37 las entidades beneficiarias de las aportaciones provinciales, entre ellas, Lembranzas Galegas, Ballet Folclórico Galego, Trapés, Coral Polifónica San Roque de Vigo, Os Ventos de Comesaña o el Ateneo Musical de Bembrive. Explica la Diputación que las agrupaciones recibirán recursos que oscilan entre los 300 y los 2.500 euros para poner en marcha intercambios culturales con diferentes lugares del territorio nacional e internacional (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Navarra, Asturias, Madrid, Canarias, Portugal y Francia), así como festivales musicales, encuentros, exposiciones, charlas, conciertos, muestras de cine, semanas y ciclos culturales, caminatas, muestras de oralidad, muestras de improvisación, festivales de baile y certámenes.

Talleres tecnológicos

La Diputación organiza entre mañana y jueves tres nuevos talleres de capacitación tecnológica en el marco de la Rede SmartPeme+. Las acciones, en formato telemático (requieren inscripción previa), profundizarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial: el diseño web con Wordpress, la importancia de las páginas de destino y el uso de Canva para mejorar la imagen de marca, entre otras.