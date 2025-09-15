Dos detenidos en Vigo tras quebrantar una orden de alejamiento de forma reiterada

La Policía Local de Vigo ha detenido en los últimos días a dos hombres por quebrantar una orden de alejamiento. Y, en ambos casos, no era la primera vez.

La primera de las detenciones se produjo el pasado día 12 de septiembre. Agentes de esta Policía Local de Vigo se encontraban en la calle Quintela realizando labores de vigilancia y prevención en materia de seguridad ciudadana. Allí observaron a un varón, conocido de una intervención del pasado día 6 de septiembre: J. M. M. C, de 56 años de edad y que en esa fecha fue identificado pernoctando en el interior del tranvía de la calle avenida Castelao. Tras cotejar sus datos, vieron que le contaba en vigor una Orden de Alejamiento de 200 metros de un domicilio de la citada calle emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. Mediante aplicación telemática, verificaron la distancia a la que se encontraba del inmueble respecto al que tenía que estar alejado, constatando que era notablemente inferior, concretamente 71,33 metros. Por ello procedieron a su inmediata detención por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Ese mismo día, agente de la Policía Local que se encontraban en la calle Travesía de Vigo realizando labores de vigilancia y prevención en materia de seguridad ciudadana, observaron a las 20:15 horas a otro varón conocido por sendas intervenciones los pasados días 6 y 6 de julio de 2025 (M. J. P. F, de 28 años de edad). Siendo identificado por la comisión de varios ilícitos, en esas fechas, procediendo al cotejo de sus datos y averiguando que le contaba en vigor una prohibición de comunicarse de cualesquiera lugares que frecuentase su expareja, a menos de 500 metros de la misma, emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo. Se procedió a verificar la distancia establecida, constatando que era inferior, concretamente 292 metros. Por ello, procedieron a su inmediata detención, por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.