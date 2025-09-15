La conversión en viviendas redujo un 30% el último año las oficinas en venta en Vigo

El bum del coworking y, sobre todo, la posibilidad de convertirlas en viviendas. Son los dos factores que han revalorizado las oficinas, golpeadas en la pandemia y la pospandemia por el auge del teletrabajo y el creciente proceso de telematización de numerosos servicios. En Vigo, según consta en la página web de Idealista, el portal inmobiliario con más anuncios, hay más de 160 en venta, un 30% menos que hace exactamente un año, cuando se mostraban menos de 240. Están repartidas, principalmente, por el casco urbano y los precios son muy variados.

La más barata, al igual que en septiembre de 2024, sigue siendo una ubicada en la avenida das Camelias de 22 metros cuadrados: la propiedad solicita 25.000 euros. En la calle Pino, hay otra disponible por un precio algo más alto, 28.000 euros, pero más pequeña, de 17 metros cuadrados. El precio medio del metro cuadrado de los anuncios que muestra Idealista es de 1.495 euros. Según las publicaciones de este portal, hay oficinas libres salpicadas por multitud de zonas: Torrecedeira, avenida da Atlántida, Policarpo Sanz, Urzáiz, Florida, García Barbón…

El anuncio con el precio más elevado: 1,3 millones de euros por una oficina de dos pisos en la calle Eduardo Iglesias, entre Progreso y Príncipe, de 800 metros cuadrados útiles. Idealista enseña cinco en venta por 1 millón de euros o más. El centro reúne las más costosas, como es habitual. Eso sí: los precios varían en función del tamaño, los servicios, la ubicación o el estado. De todos modos, destacan las propiedades ya preparadas para utilizar: la mayoría cuentan con mobiliario y están bien conservadas, a diferencia de lo que ocurre con las viviendas en el circuito de comercialización olívico.

Un empujón antes del PXOM

La conversión de oficinas y bajos comerciales en viviendas ayuda a ampliar la oferta de pisos para venta o alquiler a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales de agosto. Es una de las esperanzas para que bajen los precios, por las nubes desde hace bastante tiempo. Cierto es que, sin embargo, una parte ya se destinan al mercado vacacional.

Precisamente, esta semana, la Xerencia de Urbanismo del Concello validará la concesión de varias licencias para el cambio de uso de locales de planta baja y oficinas para que sean viviendas: en el número 18 de la calle Xílgaro (dos apartamentos de cerca de 57 y 44 m2), en el 86 de Urzáiz (casi 64 m2), en el 214 de Sanjurjo Badía (dos pisos de 50 y 78 m2) y en el 7 de Antonio Nieto Figueroa (dos locales resultan en dos viviendas de 86 y 89 m2). Este año, el Concello ha autorizado más de 40 actuaciones de este tipo —facilitadas por un decreto de la Xunta—, el doble de las que se validaron en 2024.

Este bum de cambios de uso de oficinas y locales a viviendas también provoca quebraderos de cabeza al Ayuntamiento. Ya ha detectado conversiones realizadas sin su consentimiento, es decir, sin la correspondiente licencia.

EE UU, Portugal y Alemania ponen el ojo en el ladrillo

Un informe de Idealista determina que los residentes en Estados Unidos, Portugal y Alemania fueron los extranjeros que más interés muestran en las viviendas en venta en la provincia en el segundo trimestre del año. Son responsables del 13%, 12% y 11% de las búsquedas foráneas en su web centradas en Pontevedra, un 7,6% del conjunto de pesquisas —nacionales y no nacionales—.El estudio indica que la provincia de Pontevedra, con Vigo a la cabeza en cuanto a oferta de compra, ocupa el 18.º lugar en el ranquin de interés extranjero. El precio del metro cuadrado de la vivienda en venta es de 2.273 euros, según Idealista.

Los locales disponibles ya son menos de 900

Los dueños de locales comerciales también se ven favorecidos por el cambio de uso a viviendas. Idealista reúne más de 880 en venta, un 20% menos que hace un año, con un precio medio de 1.123 euros/m2. Se anuncian por cantidades que van desde los 4.000 euros —12 m2 en el Centro comercial 3 de la Praza América— hasta 1,6 millones —500 m2 en un edificio rehabilitado de Colón.