El Concello invertirá más de 53.000 euros en mejoras en el cementerio de Lavadores

El Concello acometerá en las próximas semanas distintas obras de mejora en el cementerio de Lavadores, actuaciones que sumarán una inversión por encima de los 53.000 euros y que han sido adjudicadas recientemente por el gobierno municipal.

El objetivo es actuar en la capilla del camposanto con distintas reparaciones en la edificación, proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 13.700 euros. También está previsto ejecutar distintas obras en la cubierta, fachadas y espacios interiores de los vestuarios y el edificio administrativo del recinto (11.987 euros), mientras que la intervención restante afectará a varios bloques de nichos para impermeabilizar sus cubiertas (29.465 euros).