El Concello invertirá más de 53.000 euros en mejoras en el cementerio de Lavadores
Las obras afectarán a la capilla, vestuarios y algunos nichos del camposanto
El Concello acometerá en las próximas semanas distintas obras de mejora en el cementerio de Lavadores, actuaciones que sumarán una inversión por encima de los 53.000 euros y que han sido adjudicadas recientemente por el gobierno municipal.
El objetivo es actuar en la capilla del camposanto con distintas reparaciones en la edificación, proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 13.700 euros. También está previsto ejecutar distintas obras en la cubierta, fachadas y espacios interiores de los vestuarios y el edificio administrativo del recinto (11.987 euros), mientras que la intervención restante afectará a varios bloques de nichos para impermeabilizar sus cubiertas (29.465 euros).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años