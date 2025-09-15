Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama

Cientos de teléfonos móviles, decenas de bicicletas, joyas o casi 20.000 euros en efectivo se acumulan en la oficina de objetos perdidos que gestiona la Policía Local. Y gafas graduadas y de sol, maletas de todo tipo, carritos de bebé, auriculares de alta gama, llaves o, a modo de curiosidad, un crucifijo de bronce y dos candelabros. A este servicio municipal de Vigo llegan cada año 4.500 efectos que son hallados en la calle y en grandes superficies como centros comerciales, hospitales o estaciones. Pero solo una cuarta parte vuelven a manos de sus dueños. Pese al elevado valor económico de muchos de ellos, sorprendentemente nadie los reclama.

«La explicación es sencilla. Muchos ciudadanos ignoran que existe esta oficina. Aquí tenemos gafas con un valor de más de 1.000 euros o teléfonos de marcas como Iphone o Samsung que también superan ese coste y por los que nadie ha preguntado nunca», afirma Javier Pena, uno de los policías locales al frente del servicio. Los objetos perdidos que llegan a esta oficina ubicada en el edificio consistorial de Praza do Rei –hay otra y un almacén en Martínez Garrido– se fotografían, documentan y archivan. La relación de efectos y de dinero en efectivo que carecen de identificación que permita localizar a sus propietarios se publica en la página web del Concello y en dos ocasiones en la prensa. A partir de ahí, la ley obliga a tenerlos custodiados durante dos años, a la espera de si alguien los reclama.

Carteras con documentación

Hay objetos en los que es fácil dar con el dueño. Las carteras, por ejemplo. Suelen tener documentación personal que facilita la labor policial. Los teléfonos móviles que tienen la identificación del propietario o un contacto en los datos de emergencia –se puede acceder a ellos aunque el terminal esté apagado o bloqueado– también se restituyen. Pero la realidad es que la mayoría de efectos no tienen nada que permita aventurar a quién pertenecen y si nadie va a la oficina a preguntar por ellos, languidecen en estas instalaciones.

Maletas, carritos y otros efectos / Pablo Hernández Gamarra

Las cantidades de dinero que se van encontrando se ingresan en una cuenta bancaria municipal –a día de hoy el saldo es de unos 20.000 euros– y las joyas van a una caja fuerte. ¿Y si aparece el supuesto dueño? ¿Cómo saber que realmente lo es? En el caso del dinero los agentes preguntan a dicha persona por ejemplo cómo era el sobre en el que estaba o qué tipo de billetes había: «Hacemos preguntas capciosas». Si es un móvil, le piden al interesado que lo desbloquee en su presencia. Y sobre las joyas, si no se conserva la factura se interroga sobre sus características.

Hay efectos, eso sí, que no se aceptan en esta oficina. Por su escaso valor o por salubridad e higiene. Ocurre con la bisutería, la ropa, los alimentos, los productos farmacéuticos o los pequeños juguetes: «No podemos recoger un chupete, un sonajero o un peluche. Su poco valor no compensa las gestiones que hay que hacer y la custodia que se le da a estos objetos».