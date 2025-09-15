Cientos de teléfonos móviles, bicicletas y casi 20.000 euros que nadie reclama
Más de 4.500 objetos perdidos acaban cada año en la oficina de la Policía Local
Pese al elevado valor económico de muchos de los efectos, solo la cuarta parte vuelven a sus dueños
Cientos de teléfonos móviles, decenas de bicicletas, joyas o casi 20.000 euros en efectivo se acumulan en la oficina de objetos perdidos que gestiona la Policía Local. Y gafas graduadas y de sol, maletas de todo tipo, carritos de bebé, auriculares de alta gama, llaves o, a modo de curiosidad, un crucifijo de bronce y dos candelabros. A este servicio municipal de Vigo llegan cada año 4.500 efectos que son hallados en la calle y en grandes superficies como centros comerciales, hospitales o estaciones. Pero solo una cuarta parte vuelven a manos de sus dueños. Pese al elevado valor económico de muchos de ellos, sorprendentemente nadie los reclama.
«La explicación es sencilla. Muchos ciudadanos ignoran que existe esta oficina. Aquí tenemos gafas con un valor de más de 1.000 euros o teléfonos de marcas como Iphone o Samsung que también superan ese coste y por los que nadie ha preguntado nunca», afirma Javier Pena, uno de los policías locales al frente del servicio. Los objetos perdidos que llegan a esta oficina ubicada en el edificio consistorial de Praza do Rei –hay otra y un almacén en Martínez Garrido– se fotografían, documentan y archivan. La relación de efectos y de dinero en efectivo que carecen de identificación que permita localizar a sus propietarios se publica en la página web del Concello y en dos ocasiones en la prensa. A partir de ahí, la ley obliga a tenerlos custodiados durante dos años, a la espera de si alguien los reclama.
Carteras con documentación
Hay objetos en los que es fácil dar con el dueño. Las carteras, por ejemplo. Suelen tener documentación personal que facilita la labor policial. Los teléfonos móviles que tienen la identificación del propietario o un contacto en los datos de emergencia –se puede acceder a ellos aunque el terminal esté apagado o bloqueado– también se restituyen. Pero la realidad es que la mayoría de efectos no tienen nada que permita aventurar a quién pertenecen y si nadie va a la oficina a preguntar por ellos, languidecen en estas instalaciones.
Las cantidades de dinero que se van encontrando se ingresan en una cuenta bancaria municipal –a día de hoy el saldo es de unos 20.000 euros– y las joyas van a una caja fuerte. ¿Y si aparece el supuesto dueño? ¿Cómo saber que realmente lo es? En el caso del dinero los agentes preguntan a dicha persona por ejemplo cómo era el sobre en el que estaba o qué tipo de billetes había: «Hacemos preguntas capciosas». Si es un móvil, le piden al interesado que lo desbloquee en su presencia. Y sobre las joyas, si no se conserva la factura se interroga sobre sus características.
Hay efectos, eso sí, que no se aceptan en esta oficina. Por su escaso valor o por salubridad e higiene. Ocurre con la bisutería, la ropa, los alimentos, los productos farmacéuticos o los pequeños juguetes: «No podemos recoger un chupete, un sonajero o un peluche. Su poco valor no compensa las gestiones que hay que hacer y la custodia que se le da a estos objetos».
El derecho a quedarse con la «cosa encontrada» y el curioso premio por el hallazgo
Cuando un ciudadano acude a la oficina de objetos perdidos para entregar algo que ha encontrado, se encuentra con un formulario en el que, junto a sus datos personales y otros como la descripción del lugar donde halló el efecto, debe decidir si desea o no «ejercer el derecho a retomar la propiedad de la cosa encontrada». Y es que el Código Civil, en su artículo 615, establece que transcurridos dos años desde la segunda publicación del hallazgo del bien sin haberse presentado el propietario, dicha persona «se adjudicará la cosa encontrada».
Esta obligación legal se cumple a rajatabla en la oficina viguesa con objetos de valor como joyas o dinero en efectivo. «Hay ciudadanos que ignoran esta cuestión y se sorprenden cuando le informamos de ello, pero otros ya lo saben y de hecho nos hemos encontrado con que justo a los dos años se personan aquí para reclamarnos dicho bien», explica Javier Pena.
El Código Civil también regula que si el propietario se persona a tiempo, «estará obligado a abonar, a título de premio, al que hubiese hecho el hallazgo, la décima parte de la suma o del precio de la cosa encontrada». La mayoría de la gente suele renunciar al premio. Salvo contadas excepciones, como la de una mujer que había depositado 140 euros que se topó en la calle y que, cuando se le informó de que habían localizado al dueño y que a ella le correspondían 14 euros, los aceptó porque, confesó, atravesaba una difícil situación económica. «Con eso hago una compra en el súper», les dijo. El propietario, conmovido, la telefoneó para decirle que le daría todo el dinero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años