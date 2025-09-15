Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Candeán celebra la Festa dos Pexegos

La parroquia festeja desde el viernes hasta el martes la Festa dos Pexegos. En la tercera jornada, a la que acudieron el alcalde, Abel Caballero, y los concejales Ángel Rivas y Patricia Iglesias (dcha.), se celebró la bajada de los santos en procesión. Hubo música y animación infantil.

