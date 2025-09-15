Candeán celebra la Festa dos Pexegos
La parroquia festeja desde el viernes hasta el martes la Festa dos Pexegos. En la tercera jornada, a la que acudieron el alcalde, Abel Caballero, y los concejales Ángel Rivas y Patricia Iglesias (dcha.), se celebró la bajada de los santos en procesión. Hubo música y animación infantil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años