El buscador inteligente del Concello supera ya las 300.000 respuestas

El buscador del Concello con inteligencia artificial incorporada, denominado Vigo25, ha superado ya las 300.000 consultas respondidas. Y, para reforzar su capacidad, presenta una nueva funcionalidad: un sistema de recomendaciones de información municipal.

Destacan desde el Concello que, «con esta innovación, la web municipal da un paso más en la modernización de los servicios públicos, ofreciendo contenidos complementarios de forma automática y contextual». «Cada vez que una persona consulte una página de la web del Concello, Vigo25 le sugerirá información relacionada y de utilidad: trámites, avisos, noticias, eventos o recursos. Es un gran beneficio para la ciudadanía, ya que evita la fragmentación de la información y unifica el acceso», subraya.