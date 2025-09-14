La vivienda de lujo se impone en un mercado con grave falta de «stock»

En un mercado realmente mermado a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales del pasado mes de agosto —puso fin al Plan Xeral de 1993 y al Instrumento de Ordenación Provisional—, proliferan las viviendas de lujo, también denominadas de alto standing. A los proyectos anunciados en Canido o Samil, los pisos ya finalizados en la promoción del Círculo Católico de Obreros (calle Doutor Cadaval) o García Olloqui o los que verán la luz en el Barrio do Cura, se suman ahora otros 14 en Areal. En el número 88, entre la rotonda de la Paellera y la estación de Guixar, se prevé la reforma del edificio que se levanta en esta parcela, el cual suma años de abandono.

Este histórico inmueble, obra del arquitecto vigués Manuel Gómez Román (autor de piezas históricas, como La Panificadora, el edificio Mülder o la fábrica de Bernardo Alfageme), «forma parte del valioso legado patrimonial que define la identidad arquitectónica de la ciudad», como destacan fuentes conocedoras de la intervención. Dará como resultado 14 «exclusivas viviendas» de 120 metros cuadrados con garaje, trastero y «espectaculares» vistas al mar. El edificio, del año 1930, según la información del Catastro, está catalogado, por lo que se conservará la fachada actual de piedra, «tratando de mantener la verticalidad de todos los huecos originales e integrando sus señas de identidad con un nuevo y elegante diseño».

El desarrollo correrá a cargo de un grupo inmobiliario con más de 25 años de trayectoria, distinguido con el Premio Aproin (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin) los dos últimos años y especializado en la rehabilitación y ampliación de edificios protegidos por la geografía de Galicia y Asturias. Compró el inmueble a la familia Sequeiros. La operación fue intermediada por Inmobiliaria Atlantic, bajo la dirección de María Jesús Gil, «consolidándose como una de las operaciones más relevantes del año en el mercado residencial vigués». Con esta iniciativa, «Vigo verá cómo una más de sus joyas arquitectónicas singulares renace para ofrecer viviendas que combinarán diseño y funcionalidad».

El mes pasado, FARO informó de que el grupo promotor Urbavigo, formado por tres sociedades de la ciudad, comercializaba ya 14 viviendas de alto standing de uno, dos y tres dormitorios con garajes y trasteros proyectadas en una parcela de casi 2.000 metros cuadrados de la avenida de Samil, justo al lado del supermercado Dia. Urbavigo promueve, además, un edificio de 12 pisos a pie de playa en Canido (n.º 137), calle en la que también impulsó otros nueve pisos (en el número 143), tres adosados (en el n.º 147) y 12 pisos más (n.º 149), todos ellos, de alta gama. También en Canido, el grupo andaluz GS levantará 30 pisos de lujo. Son este tipo de alojamientos los que se están imponiendo en un mercado con una oferta alarmante baja después de años y años con un Plan Xeral desactualizado.

Más de 2.270 euros el m2

Según Idealista, el portal web con más anuncios de vivienda en venta en Vigo, el precio medio del metro cuadrado se situó en agosto en 2.273 euros, la cifra más elevada desde diciembre del año pasado. Basta con ponerse a echar un ojo a las propiedades disponibles para ver que es complicado encontrar opciones a precios asequibles. Precisamente, el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal pretende revertir esta coyuntura: trae bajo el brazo la disposición de suelo para la construcción de más de 50.000 viviendas, de las cuales se espera que más de 14.000 deben ser de protección. Expertos vaticinan que el aumento de la oferta podría mejorar el escenario para los compradores, pero, con el documento urbanístico recién estrenado, se trata todavía de una conjetura.