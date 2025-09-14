Travesía por sorpresa a Cíes para despedir a Rosa

Soñaba con realizar una travesía por la Ría junto a algunas compañeras cuando se jubilase. Y acabó encontrándose por sorpresa en el puerto vigués a 33 entusiastas técnicas superiores en imagen para el diagnóstico del Sergas dispuestas a celebrar con ella un día muy especial. Vestidas de blanco y pañuelo rosa al cuello, embarcaron con emoción rumbo a las Cíes, donde la homenajeada llegó a trabajar de joven, y recorrieron con ella las islas que tan bien conoce disfrutando de una mañaña soleada.

Tra el ejercicio, les esperaba una comida para recuperar fuerzas y un afectuoso vídeo en el que las compañeras de Rosa Sabucedo, con la que algunas han compartido más de 30 años de vivencias, la homenajearon entre los acordes de la conocida canción de Perales «Un velero llamado Libertad» .