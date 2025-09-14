Travesía por sorpresa a Cíes para despedir a Rosa
Una treintena de técnicas de imagen del Sergasse reúnen para festejar la jubilaciónde su compañera
Soñaba con realizar una travesía por la Ría junto a algunas compañeras cuando se jubilase. Y acabó encontrándose por sorpresa en el puerto vigués a 33 entusiastas técnicas superiores en imagen para el diagnóstico del Sergas dispuestas a celebrar con ella un día muy especial. Vestidas de blanco y pañuelo rosa al cuello, embarcaron con emoción rumbo a las Cíes, donde la homenajeada llegó a trabajar de joven, y recorrieron con ella las islas que tan bien conoce disfrutando de una mañaña soleada.
Tra el ejercicio, les esperaba una comida para recuperar fuerzas y un afectuoso vídeo en el que las compañeras de Rosa Sabucedo, con la que algunas han compartido más de 30 años de vivencias, la homenajearon entre los acordes de la conocida canción de Perales «Un velero llamado Libertad» .
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables