El reventón de una tubería causó la inundación en la praza de Independencia

La rotura de una tubería de saneamiento fue la causa de que todo el entorno de praza de Independencia, en Vigo, se inundase el viernes por la noche, después de que el agua empezase a emanar profusamente por una arqueta a las 21.45 horas, anegando también las cercanas calles Regueiro y Álvaro Cunqueiro.

El siniestro ocurrió en un momento en el que la plaza estaba llena de familias en los locales de hostelería y terrazas existentes en la zona. Vecinos, viandantes y clientes de estos negocios tuvieron que ponerse rápidamente a cubierto o apostarse en zonas más elevadas de esta área peatonal, convertida en una piscina de agua y lodo. Hubo ciudadanos que se vieron atrapados en los locales o en sus edificios.

Hasta el lugar se trasladó de inmediato la Policía Local y poco después llegaron los operarios de Aqualia para tratar de solventar la aparatosa avería. Para llevar a cabo sus trabajos y frenar la inundación, cortaron el agua de la zona, lo que afectó a vecinos y negocios del entorno. Fuentes municipales precisaron ayer que hubo dos edificios afectados que no recuperaron el suministro hasta las tres de la madrugada.

Ayer por la mañana varios operarios trabajaban en la limpieza de la plaza y la zona más afectada permanecía acordonada y vallada. El suceso causó gran expectación.