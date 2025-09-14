El renovado y clave papel de las bibliotecas universitarias
Los préstamos domiciliarios cayeron un 64% en una década, pero los ordenadores a disposición de los usuarios se duplicaron y los recursos digitales se multiplicaron en las 11 bibliotecas de los tres campus de la UVigo. Su papel se ha visto transformado, pero siguen siendo claves en la formación y la generación de conocimiento científico.
Las bibliotecas universitarias llevan años inmersas en una auténtica revolución. De forma generalizada, la pandemia aceleró la caída en picado de los préstamos de libros en papel mientras las cifras de acceso a los contenidos digitalizados se disparaban y los recursos informáticos ganaban espacio a las estanterías. Al mismo tiempo, también han tenido que reinventarse para asumir nuevos e importantes papeles, entre ellos, adaptarse a las diferentes necesidades formativas de los alumnos y docentes en un mundo marcado por la tecnología como el actual y ayudar a los investigadores a generar conocimiento, además de hacerlo accesible a la comunidad científica y a toda la sociedad.
«El préstamo de libros físicos ya no es el protagonista de los servicios y la actividad de las bibliotecas. Y, en el caso de los electrónicos, tampoco es un indicador que dé idea del acceso a la información que los usuarios llevan a cabo porque también existen otras fórmulas como la visualización en un ordenador, la descarga en dispositivos personales o la impresión de ciertas partes o capítulos. Nuestro papel no solo ha cambiado, en efecto, sino que lo va a seguir haciendo. Ya no solo es necesario ese papel tradicional de facilitar el acceso a la información académica y científica, que se mantiene aunque modificado por internet y la tecnología, sino que aparecen otros nuevos y que conducen a la transformación digital. Es decir, hacer cosas nuevas de formas nuevas», reflexiona Gerardo Marraud, director de la Biblioteca Universitaria de la UVigo.
«Nuestra identidad sigue siendo la de un lugar relacionado con la escritura y la lectura, pero ya no solo somos un espacio físico sino también virtual. Y, en cuanto a la función de facilitar el acceso a la información, hoy tenemos que ir más allá para ayudar a nuestros usuarios a que puedan acceder al conocimiento existente y generar otro nuevo. Antiguamente, la lectura era la forma principal para relacionarse con el conocimiento, pero ahora es cada vez más importante la escritura de la ciencia o la investigación y el uso de esta escritura como medio de aprendizaje. Y hoy por hoy estamos empezando a dar soporte a todo lo que tiene ver con esto», añade.
Un «cambio trascendental» que está relacionado con el concepto de ciencia abierta, al que las bibliotecas de la UVigo se sumaron en 2015 con la creación de un repositorio institucional. «Después hemos ido sumando otras actividades y servicios como la gestión de acuerdos de publicación en abierto de nuestros investigadores en las revistas científicas internacionales o el lanzamiento hace dos años del Portal da Investigación», apunta.
Aún así, admite que queda «muchísimo camino por recorrer» para asumir nuevas dimensiones como la apertura de los datos de investigación, la promoción de recursos educativos abiertos o la puesta en marcha de sistemas de evaluación del I+D también abiertos. «En todo ello tenemos un papel que jugar y que cada vez va a ser más importante», subraya.
Esta misión «mucho más activa y diversificada» de las bibliotecas también exige una formación continua del personal: «Y no solo la actualización de conocimientos, sino un esfuerzo de desaprendizaje de cosas o rutinas antiguas que hoy día ya no tienen relevancia.
Nuevos espacios físicos
La transformación digital de es innegable, pero también siguen siendo necesarias como espacio físico. Y ahí también han tenido que adaptarse a nuevas exigencias: «Nuestros usuarios demandan confort, diversificación de espacios o accesibilidad, así como necesidades más complejas relacionadas con la ubicación de los edificios o los horarios de funcionamiento».
En este sentido, el parque informático de uso público en las bibliotecas de la UVigo pasó de los 94 puestos de 2014 a los 146 de 2024, y se han habilitado espacios para la formación y la interacción social. «Hay usuarios que demandan zonas ruidosas y otros que quieren áreas para reunirse pero con cierta privacidad. Y también tendremos que ofrecer zonas de ruido cero para personas que necesitan una concentración especial para estudiar y en las que el simple tecleo resulta molesto. Se trata de que haya un silencio casi absoluto para que la gente no se desconcentre», detalla Gerardo Marraud sobre algunas de esas modificaciones pendientes.
«Nuestra misión es el conocimiento, somos parte del ciclo de la investigación»
«Hace ya bastantes décadas que dejamos de ser libros, préstamos y silencio", destaca el director de la Biblioteca Universitaria de la UVigo, Gerardo Marraud.
-Las bibliotecas universitarias gallegas están consorciadas en una red que facilita el acceso al enorme volumen de recursos digitales.
-Se llama CIXUG y es un activo estratégico. Todas las comunidades autónomas tienen un consorcio de este tipo y las uniprovinciales se han unido entre ellas para hacer su propia red. Hoy por hoy es una necesidad para cualquier biblioteca universitaria.
-¿Tener una buena biblioteca influye en la calidad de la investigación de una universidad?
-Evidentemente. Nuestra misión es el conocimiento y somos parte del ciclo de la investigación. Un ciclo que pasa por buscar información, comprobar hipótesis, difundir ese conocimiento y conservarlo para que otros investigadores puedan consultarlo, ampliarlo o rebatir hipótesis. También vamos a tener que dar apoyo a los procesos de evaluación de la investigación que se produce en la universidad. Las bibliotecas tenemos un papel muy importante. Aunque a veces socialmente no se nos reconoce porque para el común de los ciudadanos seguimos siendo libros, silencio y préstamos físicos. Pero esto ya ha dejado de ser así desde hace ya bastantes décadas.
-Esta transformación en la que están inmersos también requiere dotación de personal y recursos materiales.
-Efectivamente. Hay que tener recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos. En la transformación digital en la que estamos inmersos ya no solo interviene la tecnología, sino que tiene importantes dimensiones de carácter organizativo, humano y cultural. En el sector público siempre funcionamos en un entorno de recursos limitados. Es complicado, pero no nos podemos quejar.
