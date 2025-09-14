El renovado y clave papel de las bibliotecas universitarias

Las bibliotecas universitarias llevan años inmersas en una auténtica revolución. De forma generalizada, la pandemia aceleró la caída en picado de los préstamos de libros en papel mientras las cifras de acceso a los contenidos digitalizados se disparaban y los recursos informáticos ganaban espacio a las estanterías. Al mismo tiempo, también han tenido que reinventarse para asumir nuevos e importantes papeles, entre ellos, adaptarse a las diferentes necesidades formativas de los alumnos y docentes en un mundo marcado por la tecnología como el actual y ayudar a los investigadores a generar conocimiento, además de hacerlo accesible a la comunidad científica y a toda la sociedad.

«El préstamo de libros físicos ya no es el protagonista de los servicios y la actividad de las bibliotecas. Y, en el caso de los electrónicos, tampoco es un indicador que dé idea del acceso a la información que los usuarios llevan a cabo porque también existen otras fórmulas como la visualización en un ordenador, la descarga en dispositivos personales o la impresión de ciertas partes o capítulos. Nuestro papel no solo ha cambiado, en efecto, sino que lo va a seguir haciendo. Ya no solo es necesario ese papel tradicional de facilitar el acceso a la información académica y científica, que se mantiene aunque modificado por internet y la tecnología, sino que aparecen otros nuevos y que conducen a la transformación digital. Es decir, hacer cosas nuevas de formas nuevas», reflexiona Gerardo Marraud, director de la Biblioteca Universitaria de la UVigo.

Biblioteca Central del campus de Pontevedra, en la Facultad de Comunicación. / GUSTAVO SANTOS

«Nuestra identidad sigue siendo la de un lugar relacionado con la escritura y la lectura, pero ya no solo somos un espacio físico sino también virtual. Y, en cuanto a la función de facilitar el acceso a la información, hoy tenemos que ir más allá para ayudar a nuestros usuarios a que puedan acceder al conocimiento existente y generar otro nuevo. Antiguamente, la lectura era la forma principal para relacionarse con el conocimiento, pero ahora es cada vez más importante la escritura de la ciencia o la investigación y el uso de esta escritura como medio de aprendizaje. Y hoy por hoy estamos empezando a dar soporte a todo lo que tiene ver con esto», añade.

Un «cambio trascendental» que está relacionado con el concepto de ciencia abierta, al que las bibliotecas de la UVigo se sumaron en 2015 con la creación de un repositorio institucional. «Después hemos ido sumando otras actividades y servicios como la gestión de acuerdos de publicación en abierto de nuestros investigadores en las revistas científicas internacionales o el lanzamiento hace dos años del Portal da Investigación», apunta.

Aún así, admite que queda «muchísimo camino por recorrer» para asumir nuevas dimensiones como la apertura de los datos de investigación, la promoción de recursos educativos abiertos o la puesta en marcha de sistemas de evaluación del I+D también abiertos. «En todo ello tenemos un papel que jugar y que cada vez va a ser más importante», subraya.

Esta misión «mucho más activa y diversificada» de las bibliotecas también exige una formación continua del personal: «Y no solo la actualización de conocimientos, sino un esfuerzo de desaprendizaje de cosas o rutinas antiguas que hoy día ya no tienen relevancia.

Nuevos espacios físicos

La transformación digital de es innegable, pero también siguen siendo necesarias como espacio físico. Y ahí también han tenido que adaptarse a nuevas exigencias: «Nuestros usuarios demandan confort, diversificación de espacios o accesibilidad, así como necesidades más complejas relacionadas con la ubicación de los edificios o los horarios de funcionamiento».

En este sentido, el parque informático de uso público en las bibliotecas de la UVigo pasó de los 94 puestos de 2014 a los 146 de 2024, y se han habilitado espacios para la formación y la interacción social. «Hay usuarios que demandan zonas ruidosas y otros que quieren áreas para reunirse pero con cierta privacidad. Y también tendremos que ofrecer zonas de ruido cero para personas que necesitan una concentración especial para estudiar y en las que el simple tecleo resulta molesto. Se trata de que haya un silencio casi absoluto para que la gente no se desconcentre», detalla Gerardo Marraud sobre algunas de esas modificaciones pendientes.

Gerardo Marraud / UVigo