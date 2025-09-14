El PP propone rebajas en los impuestos locales

El grupo municipal del PP registró 16 enmiendas a las cinco ordenanzas fiscales que el gobierno local propuso modificar para «evitar otro sablazo fiscal al bolsillo de los vigueses». Los populares proponen revertirla subida de 12 puntos en tres años en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de Actividades Económicas, pero también que los centros concertados se incluyan en exenciones por uso de instalaciones deportivas y que no se incrementen las tasas de escuelas municipales y grúa.