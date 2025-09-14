El PP propone rebajas en los impuestos locales
El grupo municipal del PP registró 16 enmiendas a las cinco ordenanzas fiscales que el gobierno local propuso modificar para «evitar otro sablazo fiscal al bolsillo de los vigueses». Los populares proponen revertirla subida de 12 puntos en tres años en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el de Actividades Económicas, pero también que los centros concertados se incluyan en exenciones por uso de instalaciones deportivas y que no se incrementen las tasas de escuelas municipales y grúa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables