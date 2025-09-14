Perú presume de embajada flotante

Algo más que un barco atracó esta mañana en el Puerto de Vigo, que recibió al «BAP Union», un velero que llama la atención por sus dimensiones, ya que es el segundo buque escuela más grande del planeta, pero que sobre todo es para la comunidad peruana un auténtico símbolo que desató una tormenta de emoción tanto a bordo, con sus 227 tripulantes, como en todos aquellos que pudieron subir al barco durante la primera de las cuatro jornadas de puertas abiertas programadas para disfrutar de la embarcación.

Visitantes en el interior. / José Lores

«Es una nave hermosa, inmensa como nuestra patria, es marca Perú», señaló el embajador de este país en España, Luis Ibérico, «emocionado» por el cálido recibimiento de una nutrida representación de los más de 5.000 peruanos que residen en Vigo, pero también de muchos otros llegados de otros puntos de Galicia y de España y del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, o la delegada de la Xunta en la ciudad olívica, Ana Ortiz.

Los más de 3.400 metros cuadrados de superficie vélica en sus cuatro mástiles están dirigidos por el capitán Juan José Roncagliolo, que desde la denominada «Sala Perú», explicó algunos de los valores que reinan dentro del buque: «Aquí trabajamos el liderazgo, el compañerismo, hospitalidad, camaradería». El cónsul honorario de Perú en Vigo, Marco González, disfrutaba también por primera vez «de cerca» del «BAP Union» sin esconder su entusiasmo y ensalzar la «buena recepción a los peruanos de los gallegos, una comunidad que se parece mucho a la nuestra, porque es muy familiar».

Una fusión de música gallega y peruana amenizó la recepción a un buque que es más que eso, un auténtico símbolo del país, una embajada flotante.

Homenaje

Una ofrenda floral frente a la placa conmemorativa que está en el edificio Virxe do Carme, en el Puerto, con presencia de Luis Ibérico sirvió también para homenajear a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo. En el acto participaron también oficiales de las Armadas española y peruana y la corona depositada lleva la bandera de ambos países.