Ola de sostenibilidad en el Vintax Market
El centro comercial Plaza Elíptica acogió la segunda edición del Vintax Market, un mercado de ropa de segunda mano, prendas de autor, complementos o bisutería con la sostenibilidad por bandera. Participaron entre el viernes y ayer más de 30 particulares y profesionales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables