Ola de sostenibilidad en el Vintax Market |

El centro comercial Plaza Elíptica acogió la segunda edición del Vintax Market, un mercado de ropa de segunda mano, prendas de autor, complementos o bisutería con la sostenibilidad por bandera. Participaron entre el viernes y ayer más de 30 particulares y profesionales.

