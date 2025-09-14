O Castro se embellecerá a la espera de la nueva cafetería

La puesta en valor de O Castro por parte del Ayuntamiento continúa su curso. Ya avanzan los trabajos para la mejora del ámbito del edificio de la antigua cafetería Mirador, cerrado desde 2009, cuando venció la concesión. Se demolió un muro de contención de tierras, que se encontraba deteriorada. Y, según consta en el cartel de obra colocado en el lugar, se preparará el terreno, se formarán jardineras en la terraza de la edificación y, finalmente, se llevarán a cabo trabajos de acabado. El presupuesto de esta actuación, impulsado por la Concejalía de Patrimonio Histórico, es de más de 27.000 euros.

Hace algo más de un año, el Concello, propietario de las instalaciones, dio un volantazo en su plan de recuperación de este rincón privilegiado de la urbe, donde tenía previsto alumbrar un nuevo espacio verde y de paseo tras la demolición del complejo hostelero, totalmente abandonado, vallado parcialmente y lleno de pintadas actualmente. Fuentes municipales avanzaron en ese momento que el gobierno local estaba ya «trabajando en la elaboración de los pliegos para sacar a licitación la redacción del proyecto de la cafetería», por lo que recuperará su uso. Y confirmó el mes pasado que esto supondrá el traslado de la actual cafetería a este lugar.

La concesión del negocio adosado al recinto amurallado, junto a la entrada a la fortaleza, finaliza en junio de 2029. Habrá que esperar, por lo tanto, casi cuatro años para que se pueda dar vida de nuevo al edificio, aunque, desde el Concello, no se ha precisado si seguirá en pie tal cual está o sufrirá modificaciones. El inmueble que da servicio actualmente a la cafetería fue levantado en 1965 —época de la que datan otras destrucciones de patrimonio histórico de la ciudad—, según el Catastro, y consta de 758 metros cuadrados construidos.

El Castillo o la cafetería Camaleón

El ámbito de la edificación del Mirador mantendrá su uso, a diferencia del restaurante El Castillo en la misma zona o la cafetería Camaleón en Samil, que fueron derribados para crear zonas verdes y de esparcimiento. El Ayuntamiento no ofrece plazos al respecto de esta intervención. En 2014, sacó a concurso la explotación por 30 años del complejo hostelero, de más de 1.000 metros cuadrados, con tres plantas, dos terrazas y unas vistas de postal, pero no se presentó nadie, por lo que esta vía para recuperar su actividad fracasó. A finales de ese mismo año, volvió a intentarlo a través de un proceso de adjudicación directa.

Decidió tomar este camino porque, con posterioridad al cierre del concurso, se presentó un empresario con interés en gestionarlo. Abrió un nuevo procedimiento para invitar a otros aspirantes a presentar propuestas. Las condiciones incluían una inversión de 250.000 euros en la renovación de las instalaciones. La concesionaria debería asumir el derribo del anexo añadido en el nivel del semisótano para uso público. El pliego de condiciones también recogía la creación de unos baños públicos abiertos las 24 horas. En 2017, se anunció una nueva licitación para dar vida a una «gran cafetería», pero tampoco tuvo éxito.

Licencias en base al IOP y el PXOM del 93... pero también al nuevo escrito

La Xerencia Municipal de Urbanismo recibirá la próxima semana licencias emitidas en base al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 1993 y el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) a pesar de que ya está en vigor el nuevo marco urbanístico de la ciudad para las próximas décadas: desde finales del mes de agosto. De hecho, también abordará autorizaciones ajustadas a la herramienta recién estrenada. Son permisos pendientes de trámites de confirmación para construir viviendas unifamiliares, convertir locales y oficinas en viviendas o ejecutar obras menores. Sus tramitaciones se completaron en el plazo marcado para que no tuviera consecuencias la activación del nuevo Plan Xeral, escrito que prevé más de 50.000 viviendas —más de 14.000, protegidas—. También contempla infraestructuras, la ampliación de polígonos industriales y zonas verdes.