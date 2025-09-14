La mitad de conductores irían a pie, en bici o en bus si se le prohíbe el acceso al centro

La movilidad cambiará en Vigo en unos meses con la implantación de las cuatro Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) diseñadas por el Concello, una herramienta que deben establecer todas las ciudades de más de 50.000 habitantes para contribuir a reducir los efectos de la contaminación producida por los desplazamientos motorizados. En el caso de Vigo, se aplicarán en las calles del entorno de la zona centro (la más grande, con una superficie que abarca los 400.000 metros cuadrados), de la plaza de Portugal, de O Calvario y de Bouzas.

En el proyecto aprobado por el gobierno local la semana pasada, se incluyen los resultados de la encuesta realizada por el Concello para conocer el sentir de los vigueses sobre las futuras ZBE, 622 respuestas obtenidas tanto de forma online como con preguntas a pie de calle que reflejan que, mayoritariamente, la ciudadanía está concienciada con la necesidad de un cambio de hábitos que reduzcan la dependencia del vehículo privado, aunque reclamando en paralelo actuaciones complementarias que contribuyan a conseguir el objetivo de reducir casi un 10% los niveles de tráfico hasta 2030.

Concluye el trabajo de campo que ocho de cada diez vigueses están preocupados por el perjuicio que suponen las emisiones de gases de efecto invernadero por los desplazamientos viales. Ese mismo porcentaje entiende que es «necesario» adoptar medidas para reducirlas, subiendo hasta el 87% los que piden también bajar la contaminación acústica y fomentar la movilidad a pie o en bicicleta.

Otra de las principales conclusiones que se obtienen del estudio es que las restricciones de acceso que se aplicarán gradualmente (este año a los vehículos sin distintivo ambiental, en 2027 se sumarían los de etiqueta B y en 2030 los de etiqueta C) obligarían a buena parte de los vigueses a cambiar su día a día, con aproximadamente la mitad de los conductores asegurando que , si se les prohíbe el acceso, dejarían el coche en casa para ir a su destino caminando, en bicicleta o en transporte público.

Con todo, existe también cierta resistencia entre los ciudadanos, ya que hasta un 21,9% de los encuestados aseguran que ignorarían las restricciones para acceder, lo que llegado el momento (la normativa prevé una moratoria de sanciones durante un año desde la activación de las ZBE) les supondría un daño al bolsillo. Mientras, casi uno de cada cuatro conductores asegura que cancelarían su desplazamiento, mientras que el 5% está dispuesto a cambiar su vehículo para poder circular sin limitaciones.

En este sentido, es importante señalar que el vehículo particular continúa siendo el rey de las calles viguesas, declarando un 41% de los encuestados que el coche es su modo de acceso a las calles que estarán incluidas en las ZBE, mientras que un 7% lo hace en moto. El parque móvil vigués peca además de falta de renovación y los vehículos diésel, que serán los más afectados por las ZBE, son los más habituales en la ciudad, señalando un 55% de los encuestados que el vehículo con el que acceden utiliza ese tipo de carburante, mientras que un 34% son de gasolina. Apenas un 10% del parque de vehículos son híbridos o eléctricos, repartidos a partes iguales.

Respecto al resto de medios de transporte, solo el 14% utiliza el autobús, mientras que uno de cada tres realiza los desplazamientos a pie. Los principales motivos para acceder a las zonas que se serán restringidas son las compras y ocio (un 28%), seguido del lugar de residencia (27%), mientras que un 15% tiene en estos ámbitos su puesto de trabajo. Asimismo, seis de cada diez ciudadanos desvelan que acuden a diario a una ZBE, mientras que otro 24,4% lo hacen varias veces a la semana. Apenas el 4,1% reconoce que «rara vez» pisa las futuras áreas protegidas.

Aunque existe, por tanto, un aval mayoritario de la ciudadanía a aplicar medidas que cambien los hábitos de movilidad en la urbe, también los vecinos reclaman actuaciones complementarias que no conlleven únicamente restricciones. En este sentido, los vigueses ven las futuras ZBE como una posibilidad para aumentar las zonas de esparcimiento y lograr una ciudad más humanizada.

La principal demanda (la reclaman casi un 82% de los encuestados) es la plantación de más árboles y aumentar las zonas verdes, objetivos que define también el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). También ven importante los vigueses (lo piden un 75,6%) habilitar refugios climáticos para hacer frente a episodios cada vez más habituales de temperaturas extremas, como sucedió este mismo verano. La tercera reivindicación más habitual es la de contar con más fuentes de agua potable, requiriéndolo un 60% de los ciudadanos preguntados. Otras demandas para complementar la próxima llegada de las zonas de bajas emisiones son más bancos, espacios peatonalizados, parkings de bicicletas y patinetes, nuevos carriles bici o parques infantiles.