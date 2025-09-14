Entrenar por amor al balón

Son jóvenes, muchos todavía estudiantes, y cada semana cambian su tiempo libre por horas en un campo de fútbol. No lo hacen por sueldo –que apenas compensa los gastos o incluso no reciben nada–, sino por la ilusión de ver crecer a un grupo de niños. En Vigo, entrenadores de poco más de veinte años asumen la responsabilidad de guiar a futuras generaciones desde el banquillo, con la pasión como único motor.

«Lo es todo, mi vida entera», resume el entrenador del Atlántida Matamá, Roberto Vázquez, de 26 años, al hablar de lo que significa el fútbol para él. Tras acabar su etapa como jugador, dio el salto a los banquillos casi por casualidad, y desde entonces no ha podido dejarlo. «Ver la evolución de los chavales, cómo aspectos que antes les costaban ahora les salen naturales, es lo que me llena», asegura.

Ese mismo sentimiento lo comparte Pablo Román, de 22 años y entrenador en el Chapela C.F., que creció viendo cómo su padre dirigía a equipos de base. «Al final me di cuenta de que me gustaba esa parte del fútbol, porque es una perspectiva distinta pero muy bonita», recuerda. Ahora, lo que más disfruta es comprobar cómo niños que llegan sin conocerse terminan compitiendo y disfrutando juntos, como un equipo.

Pablo Román durante un entrenamiento de juveniles del Chapela CF / Alba Villar

La historia de Iria Puime, también de 22 años y entrenadora en el Atlántida Matamá, es diferente. Vino de la natación, un deporte en el que se sentía estancada, y encontró en el fútbol un nuevo camino. La federación le abrió las puertas y hoy es una de las pocas entrenadoras jóvenes en un entorno mayoritariamente masculino. «Al final la relación con los niños es distinta siendo mujer, pero lo importante es el respeto. Empiezas con autoridad y poco a poco se convierte en confianza y vínculo», explica. Lo que más valora, dice, es comprobar cómo ese vínculo se traduce en progresos deportivos y personales.

Para Andrés González, de 25 años, su llegada a los banquillos fue consecuencia de una lesión grave de rodilla. «El fútbol me apasionaba demasiado como para dejarlo, y desde el banquillo encontré otra forma de vivirlo. Es felicidad: cada entrenamiento siento que dejo una pequeña huella». Ahora, compagina su trabajo como programador con los entrenamientos en Porriño Industrial F.C. y lo vive como una aportación social, ya que, según dice «son actividades que dignifican el barrio, unen a las personas y crean vínculos que de otro modo no existirían».

«Lo fundamental es que salgan siendo buenas personas»

Todos coinciden en que el balón no es lo único importante. «Lo fundamental es que salgan siendo buenas personas», subraya Roberto, que intenta inculcar valores como la perseverancia, el sacrificio y la resiliencia. Iria también lo tiene claro: «Nosotros trabajamos la puntualidad, el compromiso y el compañerismo. Son valores que te marcan para toda la vida». Pablo intenta transmitir su pasión por el fútbol junto al respeto por los compañeros y los rivales, mientras que Andrés recalca la importancia de «saber perder, mantener la mentalidad positiva y el trabajo en equipo».

Ese aprendizaje, aseguran, no es solo para los niños. «Yo sigo aprendiendo cada año con cada grupo, nunca dejas de aprender», reconoce Pablo. Para Iria, los pequeños le han ayudado a forjar su carácter: «Me hacen ver cosas que de otra manera ni pensaría», confiesa.

«Con todo el trabajo que hay detrás, no está lo valorado que debería estar»

Pese a su dedicación, la sensación general es de falta de reconocimiento. «Se juzga muy rápido porque hay decisiones que los padres no comparten», lamenta Iria. Pablo coincide: «Con todo el trabajo que hay detrás, no está lo valorado que debería estar». Roberto es más tajante: «Gestionar 20 o 25 chavales durante 10 meses no es tarea fácil y se paga muy mal».

A los bajos sueldos se suma la precariedad de los recursos. «Muchas veces entrenamos con el material justo, balones que no están en condiciones y en instalaciones con humedades», denuncia Andrés. Roberto añade otro problema: la conciliación con la vida laboral o con sus propios entrenamientos como jugadores.

Aun así, ninguno se plantea dejarlo. «La sonrisa de un niño es lo más puro que hay. Te contagia y te empuja a seguir», asegura Roberto. Pablo coincide: «Ver cómo mejoran y cómo aplican lo que les transmites es la mejor sensación». Andrés, por su parte, se queda con los detalles cotidianos: «Que te saluden por la calle o te recuerden años después es lo que verdad te llena».

El futuro profesional, sin embargo, se ve lejano. «Sería un sueño, pero es muy difícil», reconoce Pablo. Iria comparte la misma ilusión, aunque admite que es un camino complicado. Roberto lo descarta: «No me veo entre los pocos elegidos que llegan arriba». Andrés, por su parte, lo vive sin presión. «No me lo planteo como profesión, sino como una afición que me hace feliz», confiesa.

Mientras tanto siguen bajando cada semana a los campos de la ciudad, con petos compartidos, balones gastados y más ilusión que recursos. Jóvenes que entrenan por pasión y no por dinero, y que, sin saberlo, están dejando huella en la vida de una generación entera.