Las estafas acaparan la ciberdelincuencia: ya son el 95% de estos delitos

El ciberfraude parece no tener freno. Es sin duda un reto a nivel policial y el raudal de denuncias que se presentan tienen su reflejo en la actividad judicial, principalmente en la de los órganos instructores, los que se encargan de la investigación de los delitos. Los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra incoaron en 2024 un total de 913 procedimientos por fraudes cometidos a través de internet. Su peso es tal que acaparan de forma abrumadora la ciberdelincuencia: ya representan casi el 95% de los delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías. El resto de los comportamientos delictivos, como pueden ser las amenazas que se vierten a través de WhatsApp o en redes sociales, la pornografía infantil o la difusión de imágenes íntimas, tienen un peso mínimo, de poco más de un 5%, en comparación con este tipo de estafas que no dejan de reinventarse y que avasallan a la ciudadanía a través de correos electrónicos, SMS, wasaps o llamadas telefónicas fraudulentas.

Los datos que se recogen en la memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia relativo al área especializada en criminalidad informática arrojan que en los juzgados de la provincia pontevedresa se incoaron a lo largo del pasado año un total de 966 procedimientos de esta materia, casi el 30% de los tramitados en toda Galicia. Claramente a la cabeza están las ciberestafas –913–, seguidas ya muy de lejos por los delitos contra la libertad sexual, que sumaron 28 y entre los que se encuentran los de pornografía infantil y de personas con discapacidad o el acoso a menores de 16 años. Las calumnias a funcionarias o autoridades –6–, el descubrimiento de secretos –6–, las amenazas –5– o el acoso –3– tienen ya un peso muy anecdótico.

Un peso importante

En la memoria de la Fiscalía se hace mención al peso del ciberfraude, no solo en el ámbito propio de la delincuencia informática sino también en comparación con todas las estafas que se judicializan, sean del tipo que sea. «Puede decirse que cuatro de cada diez delitos de estafa incoados [en este caso en el conjunto de Galicia] corresponden a la modalidad de estafa informática», apuntan sobre este ilícito penal que en 2024 creció un 7, 20% con respecto al año anterior. Y todo apunta a que seguirán aumentando, a que todavía no han tocado techo.

Un protocolo para mejorar la atención a las víctimas de delitos ideado por la Fiscalía viguesa Una cuestión en la que hizo hincapié Óscar Vladimir Vallejo cuando en abril de 2024 tomó posesión como fiscal jefe de Vigo fue en el de la protección y apoyo a las víctimas de delitos, especialmente de violencia de género, violencia sexual o trata de seres humanos. Precisamente, en la memoria anual de la Fiscalía se hace mención a un nuevo protocolo relativo a las víctimas que se ha ideado a propuesta de la Fiscalía de Área viguesa y que tiene como fin mejorar todo lo relativo a su acogida, la comunicación entre los distintos organismos intervinientes en cada caso o el acompañamiento a estas personas durante los tiempos de espera en los juzgados o en las tomas de declaraciones. En una entrevista con FARO el fiscal jefe ahondaba en que Vigo cuenta con una oficina judicial de atención a las víctimas, pero que se necesitan más profesionales como psicólogos o trabajadores sociales. «Se necesita más personal para estar desde el principio con estas mujeres y generar un vínculo de confianza [...] Es prioritario anticipar la protección desde un primer momento. A la propia Administración de Justicia le interesa para que sus testimonios sean lo más precisos posibles y con ello lograremos que las víctimas no vean el proceso judicial como un suplicio más», indicaba entonces. En la memoria que se acaba de publicar también se incide en esta necesidad de proteger a las víctimas, máxime debido a la «repercusión mediática de casos graves» que afectan a personas o colectivos especialmente vulnerables, como son los menores de edad, las mujeres, las personas con discapacidad o el colectivo LGTBI. Junto a sufrir las consecuencias «lesivas, patrimoniales, físicas o morales» del propio hecho delictivo, muchas veces padecen una victimización secundaria. Otro protocolo que se menciona es uno de coordinación entre el Imelga y las oficinas de víctimas para la práctica de la prueba preconstituida, que son las declaraciones que se practican en la fase de instrucción para reproducirse en el juicio sobre todo en delitos de agresión sexual y trata de mujeres.

Las ciberestafas ya clásicas, como la falsa venta de teléfonos móviles y de otro tipo de productos a través de conocidos portales de internet, conviven con otras emergentes, como informaba recientemente FARO, como las que se aprovechan de redes de más reciente popularización, como TikTok. En los últimos años, solo por poner algunos ejemplos, han emergido los fraudes centrados en el alquiler de viviendas, la mayoría de las cuales acaban en juicio, y justo esta semana la Policía Nacional alertaba del repunte de estafas con criptomonedas a la vista de las numerosas denuncias que están recibiendo en toda Galicia.