El contrato del mantenimiento del Vigo Vertical se prorroga por 220.000 euros
Se buscan voluntarios para pasear perros del centro de protección
El gobierno local de Vigo aprobó en su última reunión la prórroga del contrato del mantenimiento de los diferentes elementos del Vigo Vertical repartidos por la ciudad, para lo que el Concello destina alrededor de 220.000 euros anuales. Del acuerdo dio cuenta el alcalde, Abel Caballero, que destacó la apuesta por «el sistema de movilidad más importante de Europa».
El contrato contempla las obras de mantenimiento y reparación de escaleras, rampas y ascensores. El regidor aprovechó también para destacar que están en obras nuevos elementos en Romil, Pintor Colmeiro, Pintor Lugrís o Paseo de Granada, a los que se sumarán pronto las obras en Serafín Avendaño y la Finca Matías.
Por otro lado, el Concello pone en marcha la búsqueda de voluntarios para pasear a los perros que acoge el centro municipal de protección animal, al que el consistorio destina anualmente más de 600.000 euros. El objetivo de la iniciativa es realizar salidas solidarias dos días a la semana, para lo que será necesario un curso de formación que se impartirá el 24 de septiembre. Los paseos se prolongarán hasta agosto. «Hacemos cuestiones singulares y garantizamos un inmenso cuidado de los animales abandonados», añadió Caballero.
