Cardiólogos llaman a los pacientes a aliarse para continuar la recuperación

Tras sufrir un infarto, superarlo y, encauzado el camino de la recuperación, espaciarse el contacto con los sanitarios, muchos de estos pacientes que han sentido tan intensamente su vulnerabilidad pasan a enfrentar en sus hogares el miedo a que les vuelva a suceder. Este es un ejemplo en el que el acompañamiento y la información que puede aportar una asociación de pacientes supone un importante respaldo para avanzar en la rehabilitación. De ahí que la Fundación Española del Corazón —y con especial empeño, su presidente, el doctor Andrés Íñiguez— trata de impulsar la creación de estos colectivos y de espacios que fortalezcan su voz. El 20 de septiembre, junto a la Sociedade Galega de Cardioloxía (Sogacar), celebrará en el Hospital Álvaro Cunqueiro el primer Encuentro gallego de asociaciones de pacientes con cardiopatía.

«En la medicina actual y en la prestación asistencial, cada día se tiene más en cuenta la opinión del paciente; hay que ser muy sensibles a cómo percibe la asistencia», destaca el doctor Íñiguez, también jefe de Cardiología del Chuvi. «Cuanto más informados estén, cuanto más partícipes se les haga de la información sobre su enfermedad, sobre los problemas y su solución, mejor podrán autogestionar su enfermedad y su salud», explica y sostiene que esta es una labor en el que las asociaciones pueden hacer «una enorme labor». Por ello, invita a «aquellos pacientes que tengan capacidad de liderazgo aimplicarse» en estos colectivos o a crearlos en su zona.

En el encuentro estará presente la viguesa Sum Sur Cor. «Somos pequeñitos y queremos darnos a conocer y que se anime gente a asociarse», cuenta Javier Riveiro, uno de sus vocales. «Si seguimos aquí, si no nos fuimos para el otro barrio, vamos a aprovecharlo y aportar algo a los demás», propone.

La jefa de sección de Rehabilitación Cardíaca del Chuvi, la doctora Marisol Bravo, es una de las organizadoras de la cita como vocal de Sogacar y responsable de promover el asociacionismo de pacientes, así como miembro del Comité de prevención de la FEC. Recuerda que en el Cunqueiro ya han llevado a cabo varias jornadas educativas dirigidas a la población y que siguen una línea similar a los talleres que se desarrollarán el 20 de septiembre en este encuentro, abiertos a todos los cardiópatas y las personas interesadas en prevenir una enfermedad cardiovascular.

Ella ofrecerá una charla que pone el foco en la necesidad de introducir hábitos de vida saludables desde la infancia. «La edad de impacto para que las personas cambien su estilo de vida está por debajo de los 10 años», advierte.

Cristina Prieto - Psicóloga clínica «Para controlar el estrés es clave el autocuidado, tenerse en cuenta»

El estrés es una emoción que puede ser adaptativa y necesaria, pero «si se cronifica y persiste en el tiempo puede considerarse como un factor de riesgo importante» para enfernedades como las cardiovasculares, explica la psicóloga clínica Cristina Prieto. Además, añade que es «muy habitual» que desencadene «comportamientos poco saludables y favorecedoras de estas patologías» como el consumo de tabaco u otras drogas, una dieta inadecuada, el abandono de la medicación... Por todo ello, cuenta que el estrés «se ha reconocido como un factor de riesgo potencial». En este encuentro con pacientes, ofrecerá una charla sobre técnicas para controlarlo.

¿Y cómo se controla? Uno de los aspectos mas importantes «es tomar conciencia del problema para poder iniciar cambios», que tienen que ir «enfocados a los hábitos cotidianos que nos puedan estar perjudicando y que nos pueda llevar a padecer una enfermedad», como la dieta o el sedentarismo. Aunque advierte que no existen «píldoras mágicas» recomienda también estrategias de afrontamiento más adaptativas y técnicas de relajación y, sobre todo, dedicar tiempo a cuidarse a uno mismo.

María Jesús Garrido - Dietista-nutricionista «Hay que eliminar el concepto de que lo saludable es menos rico»

No hay superalimentos con superpoderes. Ni para prevenir o combatir enfermedades cardiovasculares ni, en general. La dietista y nutricionista María Jesús Garrido, que en el encuentro del 20 de septiembre en el Chuvi ofrecerá un taller sobre alimentación cardiosaludable, explica que lo importante son los patrones. Defiende que el de la dieta atlántica tiene beneficios para el corazón como la dieta mediterránea, aunque esté aún menos demostrado científicamente. «Se etrabaja mucho en ello con un grupo de investigación muy activo en Santiago», explica.

Destaca los pescados, vegetales —ricos en hidratos de carbono complejos y fibra—, frutas, hortalizas y grasas saludables. «Un alimento tan típico gallego como el grelo te aporta unos componentes bioactivos que está estudiado que tienen un factor beneficioso para el corazón», destaca. Sí llama a evitar el consumo de las grasas saturadas, como chorizo o tocino. Y, sin duda, los ultraprocesados, el exceso de sal, las bebidas azucaradas, precocinados... Aboga por sencillez en las preparaciones y evitar los fritos. También ve muy importante eliminar el concepto de que lo saludable es menos rico»