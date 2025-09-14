La aventura solidaria de Aire de Mar prepara ya nuevas etapas

Gran sabor de boca después del crucero solidario entre Vigo y las Islas Cíes organizado por la asociación Aire de Mar, fundada para ayudar a personas que sufren enfermedades raras y que preside Conchi Estévez, que ideó esta aventura con el objetivo de recaudar fondos «ante situaciones en las que cualquier ayuda es poca», algo que sufre en primera persona, al tener el síndrome de quilomicronemia familiar (SQF), que padecen entre una y nueve personas por cada millón.

«La experiencia ha ido muy bien, nos respetó el tiempo y los que acudimos pudimos disfrutar de la isla, de la playa y de las vistas con total tranquilidad» destaca Estévez, que piensa ya en nuevas iniciativas para seguir ayudando a los afectados, en este caso centrada en los más pequeños.

«Estoy deseando que llegue ya el 7 de diciembre», anuncia Conchi Estévez, ya que en esa fecha partirá «o Barco de Nadal», con el que haremos una ruta desde el Puerto a la parte de abajo del Puente de Rande a la que queremos llevar a todos los niños de menos de 10 años con enfermedades raras y oncológicas sin coste para ellos, pagándolo la asociación». En el barco, habrá, entre otras cosas, una discoteca y se podrá entregar la carta para Papá Noel. La solidaridad volverá a navegar por la Ría de Vigo.