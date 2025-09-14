Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Ninguéns pide recursos para ayudar a mujeres prostituidas

Participantes en la concentración, en la Praza do Abanico.

Borja Melchor

Integrantes del foro socioeducativo As Ninguéns se reunieron en la Praza do Abanico para reclamar «accións concretas, recursos públicos e vontade política» en favor de las mujeres empobrecidas prostituidas. «Non abonda con discursos académicos ou posicionamentos ideolóxicos», indicó la entidad en el acto.

Destacó que «non é unha elección libre» para estas vecinas, «senón unha consecuencia directa da pobreza extrema, da falta de alternativas reais e da violencia estrutural que as empuxa a sobrevivir como poden».

As Ninguéns cree «imprescindible que se habiliten vivendas estables para que poidan abandonar a actividade sen caer no senfogarismo encuberto» y subrayaron la urgencia de «rematar dunha vez con esta violencia». «A prostitución masculina tamén é unha realidade», añade.

