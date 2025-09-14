As Ninguéns pide recursos para ayudar a mujeres prostituidas

Integrantes del foro socioeducativo As Ninguéns se reunieron en la Praza do Abanico para reclamar «accións concretas, recursos públicos e vontade política» en favor de las mujeres empobrecidas prostituidas. «Non abonda con discursos académicos ou posicionamentos ideolóxicos», indicó la entidad en el acto.

Destacó que «non é unha elección libre» para estas vecinas, «senón unha consecuencia directa da pobreza extrema, da falta de alternativas reais e da violencia estrutural que as empuxa a sobrevivir como poden».

As Ninguéns cree «imprescindible que se habiliten vivendas estables para que poidan abandonar a actividade sen caer no senfogarismo encuberto» y subrayaron la urgencia de «rematar dunha vez con esta violencia». «A prostitución masculina tamén é unha realidade», añade.