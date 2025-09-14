Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo

Un amplio dispositivo de emergencia se desplegó este domingo en la calle Joaquín Lóriga de Vigo, donde un joven, tras haber pasado la noche sin dormir y bajo los efectos de algún tipo de sustancia, amenazaba con lanzarse al vacío desde la ventana de un quinto piso.

La alerta se produjo a las poco después de las tres de la tarde horas, cuando varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al inmueble y dieron aviso a los bomberos. También se desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada. Los policías derribaron la puerta de la vivienda y, al acceder al interior, se encontraron con el joven en la ventana, con una pierna ya fuera. Los agentes y los sanitarios trataron de tranquilizarlo.

El vehículo escalera que los bomberos desplazaron hasta el lugar del incidente / Jose Lores

Mientras tanto, los bomberos desplegaron un colchón de forma discreta en la calle y desplazaron a la zona un vehículo con escalera para intervenir en caso necesario. Poco después, agentes y sanitarios abandonaron la estancia, quedando únicamente los bomberos en contacto directo con el afectado. En el transcurso de la conversación, el joven les pidió que llamasen a su madre. Tras una primera videollamada, la mujer accedió la petición de su hijo de desplazarse a la comisaría para realizar una segunda comunicación desde allí.

Durante ese tiempo, los bomberos consiguieron calmarlo. Finalmente, después de que su madre llamase una segunda vez, el joven solicitó que acercasen el cesto del camión escalera hasta la ventana, se subió a él, descendió hasta la calle y fue trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro. El operativo finalizó a las 16.45 horas, hora y media más tarde de que saltase la alarma.