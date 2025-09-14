Alerta en Coruxo por un incendio en un establo en Ricardo Mella

Un incendio ayer al mediodía en un establo de animales en la avenida Ricardo Mella, a la altura del número 314, en la parroquia de Coruxo, generó una espectacular humareda negra visible desde kilómetros de distancia y mantuvo ocupado al operativo de extinción durante varias horas. Comenzaron a las tres de la tarde y pasadas las once de la noche aún seguían tratando a apagar de manera definitiva el fuego, debido a la acumulación de pacas de paja, hierba seca y madera.