Alerta en Coruxo por un incendio en un establo en Ricardo Mella
REDACCIÓN
Vigo
Un incendio ayer al mediodía en un establo de animales en la avenida Ricardo Mella, a la altura del número 314, en la parroquia de Coruxo, generó una espectacular humareda negra visible desde kilómetros de distancia y mantuvo ocupado al operativo de extinción durante varias horas. Comenzaron a las tres de la tarde y pasadas las once de la noche aún seguían tratando a apagar de manera definitiva el fuego, debido a la acumulación de pacas de paja, hierba seca y madera.
