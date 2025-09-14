Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en Coruxo por un incendio en un establo en Ricardo Mella

REDACCIÓN

Vigo

Un incendio ayer al mediodía en un establo de animales en la avenida Ricardo Mella, a la altura del número 314, en la parroquia de Coruxo, generó una espectacular humareda negra visible desde kilómetros de distancia y mantuvo ocupado al operativo de extinción durante varias horas. Comenzaron a las tres de la tarde y pasadas las once de la noche aún seguían tratando a apagar de manera definitiva el fuego, debido a la acumulación de pacas de paja, hierba seca y madera.

