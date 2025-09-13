La Xunta impulsa el comercio local
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, animó a los vecinos a consumir en el comercio local en la presentación de la nueva campaña de la Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario.
