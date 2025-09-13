Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta impulsa el comercio local

Ortiz (d.), durante el acto.

R. V.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, animó a los vecinos a consumir en el comercio local en la presentación de la nueva campaña de la Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario.

