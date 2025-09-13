Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita a la necrópolis del campus | DUVI

El conselleiro de Cultura, José López Campos, visitó ayer la necrópolis das Xunqueiras, en el campus, donde el grupo GEAAT de la UVigo excava una mámoa con el apoyo económico de la Xunta. Los arqueólogos esperan poder extender su trabajo a otras dos mámoas.

