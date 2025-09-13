Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo

Presidido por su mascarón de proa que representa al inca Túpac Yupanqui abriéndose paso sobre el mar, el hermoso velero escuela de la armada de Perú BAP Unión, recibirá su bautismo de mar vigués este domingo. El gran velero, segundo buque escuela más grande del mundo tras el soviético Sedov, llega a Vigo en visita de cortesía dentro de su viaje de instrucción que arrancó el pasado 9 de mayo en la base naval de Callao, al mando del capitán de navío Juan Roncagliolo Gómez, siendo despedido por la presidenta de la república, Dina Ercilla Boluarte Zegarra.

El viaje se prolongará hasta finales del mes de octubre y en estos más de cinco meses el BAP Unión habrá cubierto unas 16.400 millas náuticas y visitado los puertos de Balboa (Panamá), Mayport (EE.UU.), Londres (Inglaterra), Aberdeen (Escocia), Esbjerg (Dinamarca), Bremerhaven (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos), Liverpool (Inglaterra), Dublín (República de Irlanda) y Vigo, con una última parada, ya en Perú, en el puerto de Matarani antes de cerrar el recorrido en Callao. A bordo del buque viajan 227 personas, de las que 71 son cadetes que cursan el tercer año en la escuela naval de Perú.

El velero cuenta en su interior con una sala exposición denominada Casa Perú, donde se muestran productos típicos del país andino, desde café, quinoa y cacao a productos textiles o cerámicas, que pueden ser adquiridos por el público vigués durante las jornadas de puertas abiertas. Según informó el Consulado de Perú en Vigo, éstas están programadas a partir del mismo domingo en horario de 14 a 18 horas. El lunes el horario será de 10 a 14 horas y el martes de 10 a 18. Si se cumple el horario, a las 10 de la mañana del miércoles 17, el BAP Unión soltará amarras y probablemente regalará a los vigueses una vistosa despedida, empavesado con el código internacional de señales y parte de su velamen desplegado.

Según el programa oficial de actividades facilitado por el mismo Consulado, durante los días de escala habrá diversos actos tanto a bordo como en tierra, entre ellos un homenaje en la dársena de O Berbés a los pescadores peruanos y españoles que perdieron la vida en el mar, entre otros, los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo.

Los orígenes de esta emblemática embarcación hay que buscarlos en Vigo. Concretamente en los antiguos estudios de Ingenieros Navales CYPSA (hoy Ghenova), que tras ganar un concurso internacional se encargó del diseño conceptual, básico y de detalle de la nave. La construcción fue realizada en astilleros de Callao y en enero de 2016, el BAP Unión fue oficialmente asignado a la marina de guerra de Perú. Con 3,402 m² de superficie velica desplegada en sus cuatro mástiles, el BAP Union está aparejado de bricbarca llegando a alcanzar los 14 nudos con todo su velamen desplegado. La nave tiene un desplazamiento de 3.200 toneladas y una eslora de 115,75 metros por 13,5 de manga y 6,5 de calado.

Tras su escala viguesa, el BAP Unión se dispondrá a cruzar el Atlántico camino de su hogar, con la figura del inca Túpac Yupanqui protegiéndolo contra la furia del mar.