La Policía alerta de un repunte de las estafas con criptomonedas

R. V.

La Policía Nacional ha alertado de un repunte de estafas en inversiones en criptomonedas en Galicia en las últimas semanas. Los agentes han tramitado múltiples denuncias en las cuatro provincias con importantes sumas de dinero estafadas.

Los ciberdelincuentes suelen contactar con sus víctimas a través de mensajería instantánea o redes sociales, donde publicitan sus servicios, prometiendo alta rentabilidad.

