Personal de Urgencias pulsa el botón del pánico cuatro veces a la semana

Cuatro de cada cinco profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro advirtieron a través de una encuesta que habían sufrido algún tipo de agresión en su puesto de trabajo. Solo en casos excepcionales habían activado la alerta que tienen disponible en una aplicación en el ordenador. No resulta operativa. Colmó el vaso la agresión en mayo a una celadora y a un enfermero, al que un paciente llegó a agarrar del cuello en el que era el segundo episodio violento que el profesional vivía en un año.

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo decidió entonces implantar una medida que ya se estaba usando en Salud Mental la dotación de botones del pánico para que el personal los pueda llevar encima y pueda lanzar un SOS de forma ágil y disimulada. En el mes y una semana que llevan utilizándolo, lo han pulsados una media de entre cuatro y cinco veces a la semana.

El botón, en urgencias, se cuelga del cuello / Pedro Mina

A diferencia de los profesionales de Salud Mental, que lo llevan en el brazo, en los de Urgencias pende de su cuello. Del mismo color blanco que los pijamas, mezclado con tarjetas identificativas, puede pasar desapercibido. No todos los trabajadores lo llevan. Solo aquellos que desarrollan su actividad en lugares cerrados o aislados en los que interaccionan con pacientes. Tienen tres para las consultas de triaje, dos para la zona de Reanimación y trece para las consultas de COTO —cirugía, otorrinolaringología, traumatología y oftalmología—. En espacios más abiertos y compartidos con más personal, como boxes, no resulta necesario, pero el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) cuenta con más unidades por si fuera necesario reforzar.

Localización

Los botones no recogen la ubicación real del profesional que lo porta, sino que están vinculados a un puesto determinado. Cuando lo activan, inmediatamente, le salta una alarma al personal de seguridad con la zona a la que debe dirigirse —triaje, REA o COTO—. Mientras se dirige a ella, abre el mensaje y ve, en concreto, en cuál de las consultas o habitáculos lanzaron el SOS. Suelen llegar en menos de un minuto.

Más allá de este mensaje, también en el techo se encienden unas luces que alertan de que se ha mandado un aviso. Los mensajes se transmiten mediante dos antenas instaladas en el servicio.

«No han bajado las agresiones, pero la respuesta es más rápida y eso nos da más tranquilidad», cuenta la supervisora de Urgencias, Montse Correa, y añade: «Creo que ya vivimos con ello, que nos hemos acostumbrado y no deberíamos». Explica que uno de los motivos principales de los agresiones, ya sean verbales o físicas, es la cultura de la inmediatez que se ha instalado en la sociedad. «No entienden que tengan que esperar», sostiene.