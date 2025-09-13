Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo contrato para reconstruir la piscina de Teis

El gobierno local aprobó la licitación de la asistencia técnica para supervisar la obra de la nueva piscina de Teis, cuyos trabajos ya arrancaron con el desmontaje de materiales y las demoliciones interiores, según explicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

