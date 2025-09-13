Vigo, una movilidad aún muy particular

Vigo enfila la última parte del camino para activar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una herramienta incluida en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y en Real Decreto 1052/2022 que persigue reducir los volúmenes de tráfico en las ciudades de más de 50.000 habitantes y transitar hacia una movilidad más sostenible. El proyecto de las ZBE aprobado la semana pasada por el gobierno local, ahora en el trámite de consulta pública, incluye un completo estudio de la movilidad en la ciudad que refleja que el vehículo privado continúa siendo el protagonista principal en los desplazamientos, pese a los avances logrados en los últimos años con proyectos como el Vigo Vertical.

El análisis encargado por el Concello a la empresa especializada Kido Dynamics refleja que un día laborable tipo en la ciudad se registran más de 1,2 millones de desplazamientos en Vigo, de los que alrededor de 820.000 viajes son internos (con origen y destino dentro del término municipal) y 400.000 exteriores (con origen y destino en otro concello y sin cuantificar los datos de vehículos procedentes de Portugal).

En el caso de los primeros, las rutas en vehículo privado (ya sea coche o moto) suponen el 48,4% del total, algo menos de la mitad, situándose como segunda opción ir a pie o en bicicleta, alcanzando un nivel del 31,4%. El uso del transporte público, mientras, representa el 20,2%.

La proporción muda sustancialmente en el caso de los viajes con origen o destino fuera del término municipal, ya que el 84% de los mismos se realiza en vehículo privado, con apenas el 14% en algún medio colectivo, «o cal nos indica a pouca competitividade do transporte público na área», refleja el documento aprobado por el Concello.

Las principales relaciones entre Vigo y su área metropolitana en términos de movilidad también están cuantificadas en el análisis, destacando Mos como el municipio que más relación tiene con Vigo, protagonizando un 18,5% de los 400.000 desplazamientos, mientras que a continuación están Nigrán, rozando el 11%, y Gondomar, que supera el 8,2%. También hay importantes flujos de movilidad con la otra orilla de la Ría de Vigo –Cangas (6,8%), Moaña (5,7%)– y Porriño (5,4%).

Las horas punta de las jornadas laborables también ofrecen, por su parte, datos interesantes sobre la movilidad en la ciudad olívica, analizándose tres franjas durante el día (de 7,00 a 9,00; de 13,00 a 15,00; y de 17,00 a 19,00 horas). Por la mañana, dado que Vigo «é un centro atractor de viaxes», el porcentaje de desplazamientos de entrada a la urbe roza el 70% del total, mientras que el regreso a sus domicilios de estas personas que trabajan, estudian o tienen que realizar alguna gestión en Vigo se produce de forma escalonada entre el mediodía y la tarde.

En cuanto a las zonas que soportan una mayor intensidad de tráfico cada día en Vigo, con valores superiores a los 30.000 vehículos por jornada y picos de hasta 50.000, destacan, según el documento aprobado por el Concello, todas las calles que rodean el centro histórico, así como el eje que forman la avenida de Castelao y la Gran vía, las avenidas de Madrid, Castrelos y Alcalde Portanet, y la rúa Coruña.

Las recomendaciones recogidas en el proyecto de las ZBE para fomentar un cambio de hábitos en la movilidad diaria de los vigueses y vecinos del área metropolitana tocan, por su parte, varios aspectos. En el caso de los desplazamientos a pie, se aboga por incidir en la apuesta del Vigo Vertical sumando nuevos corredores, mejorar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas o programar los tiempos de los semáforos priorizando a los peatones.

Mientras, para fomentar la movilidad ciclista, se plantea un refuerzo de la red de itinerarios específicos para este vehículo, aumentar la red de aparcamientos para bicicletas o crear un sistema de préstamo público. Por su parte, en el caso del transporte público, se plantean más carriles específicos para autobuses, optimización de paradas, incidir en la renovación de la flota o crear los denominados aparcamientos «Park and ride», que facilitarían un intercambio cómodo entre el coche privado y el autobús. El gran desafío de todo, conseguir que la movilidad en Vigo sea cada vez menos particular.