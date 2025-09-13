La hostelería ya se prepara para la Navidad dos meses antes del encendido de luces

Faltan poco más de dos meses para que empiece oficialmente la Navidad de Vigo. Aunque todavía no se ha hecho oficial la fecha concreta, se espera que el encendido de luces tenga lugar a mediados del mes de noviembre, como sucede cada año. Pero pese a que aún queda mucho tiempo, en la hostelería ya se empiezan a preparar para la que es la época de más facturación de todo el año. Uno de los más precoces ha sido el restaurante Palo-Palo, ubicado en el corazón de Churruca y que es uno de los más emblemáticos y antiguos de Vigo. Ya han sacado sus menús de grupos para las tradicionales comidas y cenas de amigos y empresa que se celebran en los meses de noviembre y diciembre.

No es el único restaurante que ya ha anunciado sus menús navideños, normalmente compuestos por varios entrantes, plato principal y postre, además de las bebidas. Varios locales del centro lo han hecho. E independientemente del tipo de establecimiento, lo cierto es que ya es prácticamente imposible encontrar menús para grupos por menos de treinta euros. Todos superan esa cantidad y es un reflejo más del encarecimiento de los costes en la hostelería en los últimos años.

Pero, al menos de momento, los precios no suponen una barrera o un impedimento. Y es que hay restaurantes de Vigo que ya han recibido peticiones de reserva para cenas de empresa. Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, conforme se acercaba el mes de diciembre era prácticamente imposible encontrar un establecimiento que tuviese sitio, especialmente los fines de semana, para acoger encuentros de grupos. Por eso desde el sector se anima a que se hagan las reservas cuanto antes, teniendo en cuenta que cuando se anuncie el día del encendido de las luces de Navidad, la demanda se va a disparar, sobre todo para los fines de semana de los dos últimos meses del año.

Hay que tener en cuenta que hay locales que en las semanas antes del encendido deciden cogerse unos días de vacaciones para descansar y afrontar el descomunal trabajo que les va a llegar durante dos meses prácticamente seguidos. Y es que, al igual que el año pasado y debido a la elevadísima demanda que se espera que haya, numerosos restaurantes de Vigo volverán a abrir en fechas tan especiales como Nochebuena o Fin de Año para las celebraciones de familias que prefieren pasar esas cenas fuera de casa.

Por lo general, todos aquellos que abren ofrecen menús a precios cerrados. Y para evitar plantones (las personas que reservan y luego no se presentan), reclaman a los comensales que adelanten en algunos casos incluso un 50% del precio total. Además, si hay una reserva para quince personas y solo aparecen cinco, los que acuden asuman el coste de los menús de los que no fueron, siempre en caso obviamente de que no hayan avisado de forma previa.

Por otro lado, tal y como informó ayer FARO, son varios los establecimientos de hostelería que ya se plantean un aumento del horario de cocina para atender a todos los visitantes que se prevé que lleguen a la ciudad durante las navidades. Algunos ya han empezado a aplicar esta fórmula, ofreciendo comida sin parar desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada.