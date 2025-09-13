Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectacular humareda por el incendio de un establo de animales en la avenida Ricardo Mella

La Policía Local se ha visto obligada a cortar parcialmente la circulación por esta carretera

Espectacular humareda por el incendio de un establo de animales en la avenida Ricardo Mella

Espectacular humareda por el incendio de un establo de animales en la avenida Ricardo Mella

Daniel Boullosa

R. V.

Los bomberos de Vigo trabajan a estas horas en la extinción del incendio en un establo de animales en la avenida Ricardo Mella que ha generado una espectacular humareda visible desde kilómetros de distancia.

Debido a la intensidad del humo, la Policía Local se ha visto obligada a cortar parcialmente la circulación por esta carretera. Según informan desde la jefatura viguesa, el incendio no ha entrado ningún riesgo para las personas.

De momento se desconoce la clase o el número de animales que había en este establo, así como tampoco si han podido ser rescatados. La jefatura local solo confirma "daños materiales".

TEMAS

Tracking Pixel Contents