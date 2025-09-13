Espectacular humareda por el incendio de un establo de animales en la avenida Ricardo Mella

Los bomberos de Vigo trabajan a estas horas en la extinción del incendio en un establo de animales en la avenida Ricardo Mella que ha generado una espectacular humareda visible desde kilómetros de distancia.

Debido a la intensidad del humo, la Policía Local se ha visto obligada a cortar parcialmente la circulación por esta carretera. Según informan desde la jefatura viguesa, el incendio no ha entrado ningún riesgo para las personas.

De momento se desconoce la clase o el número de animales que había en este establo, así como tampoco si han podido ser rescatados. La jefatura local solo confirma "daños materiales".