El caso del crimen machista de Beatriz en Baiona podría acabar en conformidad

El caso del crimen machista del que fue víctima Beatriz Lijó Gesteira en Baiona el 5 de febrero de 2023 en su vivienda y ante sus dos hijos menores podría resolverse con una condena de conformidad que evitaría el juicio con jurado popular que ya ha sido señalado para noviembre. El acuerdo aún no es firme, pero de materializarse podría derivar en una pena para Ángel Rodríguez da Costa, «Lito», que rondaría los 25 años de prisión. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer la audiencia preliminar previa a la vista oral, en la que estuvo presente el acusado y uno de cuyos objetivos era, precisamente, abordar la posibilidad de esta conformidad, si bien finalmente se aplazó hasta el próximo jueves día 18 de cara a aclarar ciertas cuestiones relacionadas con pruebas documentales y periciales propuestas por una de las acusaciones. De haber acuerdo, probablemente ya se materializará en esa comparecencia.

A la espera de lo que ocurra, a día de hoy el acusado, que ejercía como profesor de Matemáticas, afronta penas de hasta 35 años de cárcel, que es lo que provisionalmente solicita la acusación particular que representa a los tres hermanos de la fallecida por un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves en la persona de los dos hijos de la víctima y el agresor, que, con solo 6 y 9 años de edad, presenciaron como su padre mató a su madre. Tras un absoluto mutismo inicial, Ángel Rodríguez acabó confesando en sede judicial que fue a la vivienda de su expareja armado con un cuchillo y un hacha y que la atacó sin mediar palabra. La Fiscalía, mientras, pide 33 años de cárcel y la defensa planteó inicialmente 15 años de prisión al tipificar como homicidio, si bien, en caso de acuerdo, esta calificación y la pena serían superiores.

Conversación

«Estuve hablando con él [con el autor confeso] y me trasladó que aceptaría una posible conformidad si le rebajan un poco las acusaciones. De esa postura no salió», explicó el abogado del acusado al término de la audiencia de ayer. El letrado llevaba muchos meses sin poder comunicarse con su cliente por la negativa de él. «Yo durante todo este tiempo he hablado con una familiar ya que él [el acusado] no quería saber nada ni hablar con nadie», añadió el jurista, que lleva este procedimiento ya que le fue asignado por el turno de oficio.

La acusación particular resume en su escrito que el autor confeso mató a Beatriz, una abogada y funcionaria que tenía 47 años, como venganza contra ella tras haber perdido la custodia compartida de sus hijos y por haber sido además parcialmente privado de la patria potestad. Ya antes del crimen, en 2021, una médico forense y un psicólogo del Imelga emitieron un informe que concluía que este hombre presentaba un pensamiento rumiativo/obsesivo hacia su expareja, a la que acabó matando casi año y medio después.

Con una imagen muy cambiada tras dos años y medio de prisión provisional Con pelo largo, barba y más delgado, Ángel Rodríguez da Costa presenta una imagen muy distinta a la que tenía cuando fue detenido y cuando, en los días posteriores a su arresto, compareció en el juzgado en el que, tras su inicial mutismo, acabó confesando el crimen. En la audiencia preliminar de este viernes, en la que estuvo custodiado por dos policías nacionales, se sentó en el estrado al lado de su abogado –en la fotografía–, con el que no se comunicaba desde hacía mucho tiempo ya que no quería hablar con él. Tras la vista, fue conducido de nuevo al centro penitenciario de A Lama donde ingresó en febrero de 2023.