El caso del crimen machista de Beatriz en Baiona podría acabar en conformidad
Acusaciones y defensa negocian una posible condena que rondaría los 25 años de cárcel y que se podría sustanciar en una vista la próxima semana, pero el acuerdo aún no es firme
El caso del crimen machista del que fue víctima Beatriz Lijó Gesteira en Baiona el 5 de febrero de 2023 en su vivienda y ante sus dos hijos menores podría resolverse con una condena de conformidad que evitaría el juicio con jurado popular que ya ha sido señalado para noviembre. El acuerdo aún no es firme, pero de materializarse podría derivar en una pena para Ángel Rodríguez da Costa, «Lito», que rondaría los 25 años de prisión. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer la audiencia preliminar previa a la vista oral, en la que estuvo presente el acusado y uno de cuyos objetivos era, precisamente, abordar la posibilidad de esta conformidad, si bien finalmente se aplazó hasta el próximo jueves día 18 de cara a aclarar ciertas cuestiones relacionadas con pruebas documentales y periciales propuestas por una de las acusaciones. De haber acuerdo, probablemente ya se materializará en esa comparecencia.
A la espera de lo que ocurra, a día de hoy el acusado, que ejercía como profesor de Matemáticas, afronta penas de hasta 35 años de cárcel, que es lo que provisionalmente solicita la acusación particular que representa a los tres hermanos de la fallecida por un delito de asesinato y otros dos de lesiones psíquicas graves en la persona de los dos hijos de la víctima y el agresor, que, con solo 6 y 9 años de edad, presenciaron como su padre mató a su madre. Tras un absoluto mutismo inicial, Ángel Rodríguez acabó confesando en sede judicial que fue a la vivienda de su expareja armado con un cuchillo y un hacha y que la atacó sin mediar palabra. La Fiscalía, mientras, pide 33 años de cárcel y la defensa planteó inicialmente 15 años de prisión al tipificar como homicidio, si bien, en caso de acuerdo, esta calificación y la pena serían superiores.
Conversación
«Estuve hablando con él [con el autor confeso] y me trasladó que aceptaría una posible conformidad si le rebajan un poco las acusaciones. De esa postura no salió», explicó el abogado del acusado al término de la audiencia de ayer. El letrado llevaba muchos meses sin poder comunicarse con su cliente por la negativa de él. «Yo durante todo este tiempo he hablado con una familiar ya que él [el acusado] no quería saber nada ni hablar con nadie», añadió el jurista, que lleva este procedimiento ya que le fue asignado por el turno de oficio.
La acusación particular resume en su escrito que el autor confeso mató a Beatriz, una abogada y funcionaria que tenía 47 años, como venganza contra ella tras haber perdido la custodia compartida de sus hijos y por haber sido además parcialmente privado de la patria potestad. Ya antes del crimen, en 2021, una médico forense y un psicólogo del Imelga emitieron un informe que concluía que este hombre presentaba un pensamiento rumiativo/obsesivo hacia su expareja, a la que acabó matando casi año y medio después.
Con una imagen muy cambiada tras dos años y medio de prisión provisional
Con pelo largo, barba y más delgado, Ángel Rodríguez da Costa presenta una imagen muy distinta a la que tenía cuando fue detenido y cuando, en los días posteriores a su arresto, compareció en el juzgado en el que, tras su inicial mutismo, acabó confesando el crimen. En la audiencia preliminar de este viernes, en la que estuvo custodiado por dos policías nacionales, se sentó en el estrado al lado de su abogado –en la fotografía–, con el que no se comunicaba desde hacía mucho tiempo ya que no quería hablar con él. Tras la vista, fue conducido de nuevo al centro penitenciario de A Lama donde ingresó en febrero de 2023.
Los 22 hechos sobre los que debe debatir el jurado si la causa llega a juicio
Si la posibilidad de una conformidad fracasa, el juicio arrancaría el 24 de noviembre. Como estipula la Ley del Tribunal de Jurado, la Sección Quinta ya ha establecido los hechos justiciables sobre los que versaría la vista oral, en los que se recogen tanto los alegados por las acusaciones como los de la defensa. Son un total de 22 hechos que se centran en la muerte violenta sufrida por Beatriz, en las lesiones psíquicas sufridas por los hijos menores y en las circunstancia modificativas de la responsabilidad, tanto las agravantes que plantean las acusaciones –parentesco y género– como las atenuantes que solicita la defensa –confesión y arrebato u obcecación–.
En relación con el crimen, algunos de los hechos que se someterían a debate del jurado serían si aquel 5 de febrero Ángel fue a la casa de Beatriz para restituir a los niños al domicilio materno llevando un cuchillo y un hacha entre sus prendas y si después la acuchilló y golpeó repetidamente en la cabeza, algo que el propio acusado confesó ante el juez instructor. Dos de cuestiones que se plantean son para acreditar si en la muerte violenta hubo ensañamiento –el cuerpo tenía más de una treintena de heridas incisocortantes– y alevosía, es decir si prolongó de forma consciente y deliberada el sufrimiento de la víctima y si actuó de forma «imprevisible y repentina» eliminando así cualquier posibilidad de reacción y defensa.
El jurado, en caso de juicio, también debería valorar si el acusado actuó por venganza, movido por un sentimiento de superioridad hacia Beatriz o si, tras el crimen, actuó con un «mutismo pertinaz» o, al contrario, se mostró arrepentido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía