Un ejército de zombis «invade» el centro de Vigo

Como si de una escena de la serie The Walking Dead se tratase, decenas de ciudadanos caracterizados de zombis invadieron por la tarde el centro desde el Marco hasta el Paseo de Alfonso. Las nubes, que se empezaron a posicionar horas antes, sirvieron de atrezo de este peculiar recorrido protagonizado por vestimentas rasgadas, sangre, heridas, sustos y grima. Mucha grima. La iniciativa, que permitió a los curiosos y participantes disfrutar de una oferta de ocio totalmente inusual, la organizaron por primera vez los responsables del Galician Freaky Film Festival, que se celebra del 19 al 27 de septiembre en los Cines Tamberlick, en el centro comercial Plaza Elíptica. En su novena edición, trae bajo el brazo 74 cortos de fantasía, humor negro, surrealismo o terror procedentes de 34 países. A estos, se suma un mercado y la oferta para los más pequeños, con una veintena de proyecciones y talleres.

Uno de los zombis que convirtieron el centro en una pesadilla fue Sergio Cabaleiro. Se define cosplayer —persona que se viste como un personaje de manga, anime, cómic, cine o videojuego y actúa como tal—. Se apuntó con la intención de «hacer algo el tonto y pasar un buen rato». Decidió que lo maquillasen en el tocador habilitado por la organización en Príncipe, donde trabajaron varias personas antes del evento para atender a quien quisiera. Él salió de casa con un mono blanco pringado de sangre artificial. «Es una oferta cultural distinta. Eso me gusta», destacó. Fue la primera vez que participaba en una caminata de muertos vivientes.

Entre las maquilladoras, estaba Paloma García. Las claves para lograr que una persona pase a ser un zombi son «palidecerla y usar mucha sangre artificial» en todas las partes del cuerpo que se vayan a ver. «Es decir, buscar que dé grima», explicó. Utilizó prótesis hechas sobre los parches de ojos que se compran en farmacias. Para simular la carne, emplea vaselina y harina; para la sangre, miel y colorante alimenticio. «Así, se puede comer. Le da un toque interesante si la gente ve que metes sangre en la boca», comentó.

No es la primera vez que caracterizaba a personas para parecer zombis, actividad que, según reconoció, le gusta y ya ha hecho en sí misma: «Soy cosplayer».

Flashmob y concurso

Al final de la caminata, se grabó un flashmob y hubo un desfile de zombis para premiar al mejor en la categoría de adultos y en la de niños. El éxito de la propuesta confirma las expectativas de la organización, que son «elevadas», según indicó la subdirectora del festival, Miriam P. Álvarez. «Este tipo de actividades, como la caminata zombi o el mercado, ayudan a dar a conocer el festival y a superar el prejuicio que todavía tiene la palabra freak, que está estigmatizada», apuntó antes de subrayar la gran cantidad de cortos que se proyectarán por primera vez en Galicia.