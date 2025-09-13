Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta

Un caso que ilustra el embrollo legal en el que ha vivido el urbanismo de Vigo en las últimas décadas, y al que ha puesto fin la reciente entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La piqueta debería demoler una vivienda en Alcabre construida en una parcela en la que había un galpón y que, según los diferentes planeamientos vigentes en los últimos años, ha tenido distintas calificaciones. Esto es, dependiendo de la norma en vigor, se podía edificar esa casa unifamiliar o no.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de validar la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Vigo, que a su vez respaldaba la decisión de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de reponer la legalidad urbanística. Pero la última palabra aún no está escrita.

El organismo de la Xunta había dictaminado en 2017 que las obras realizadas no eran legalizables porque en el plan vigente en ese momento —el de 1993, tras la anulación judicial del de 2008— consideraba el terreno urbanizable no programado, esto es, equivalente a rústico e incompatible con la construcción de una vivienda de 90 metros cuadrados con una churrasquera tejada. O dicho en términos administrativos, con «una nueva realidad constructiva» aparecida tras un «sensible aumento de la superficie de la edificación».

La defensa de la pareja de propietarios sostenía, en otras cosas, que el nuevo PXOM, aún en trámite cuando se desarrolló el proceso judicial, sí permitiría el uso residencial en la parcela, pero los magistrados le replican que no pueden atender «al posible contenido que pueda tener un planeamiento futuro». Con todo, no descartan que, una vez en vigor, «pueda proceder su legalización». En caso de que no se haya demolido antes, claro.

Vista de Alcabre / Marta G. Brea

En el terreno había un galpón de 10 m², plenamente legal, y también una autocaravana. En 2012, piden una licencia para unos retoques menores que es denegada; es después cuando el Concello detecta la vivienda de planta baja y bajo cubierta y la churrasquera cubierta con tejadillo de teja. La arquitecta municipal ratifica en un informe que esas construcciones no se ajustan a la licencia otorgada «y se dedican a un uso residencial no autorizado».

Pero los procedimientos administrativos son lentos, y, mientras el expediente se tramitaba, el Tribunal Supremo tumbó el PXOM de 2008, de forma que se tuvo que recuperar el de 1993. Y con ese instrumento en la mano, al equivaler la calificación del terreno a suelo rústico, la competencia pasaba a la APLU. El organismo autonómico ratificó a finales de 2022 la obligación de reponer la legalidad urbanística. Es decir, de derribar lo construido sin licencia.

Caducidad de la acción

Ahí es cuando comienza el proceso judicial, pendiente de un último recurso ante el Tribunal Supremo. Por el momento, los tribunales ratifican que la vivienda no se puede legalizar. De hecho, discrepan de la defensa de los dueños, que esgrimía que con el PXOM de 2008 sí que se podía hacer.

También rechazan el argumento de la caducidad de la acción, esto es, que habían transcurrido más de seis años desde que se acabó la obra hasta que se les incoó el expediente administrativo. Como esta tramitación arrancó en 2016, una vez que pasó a la APLU, tenían que haber demostrado que la construcción se había finalizado en 2010, algo que «no han acreditado».

La mera existencia de servicios —luz, agua, telecomunicaciones— tampoco implicaría la existencia de suelo urbano, recuerda la sentencia, «sino que ha de estarse a la clasificación del suelo conforme a la normativa aplicable». «Nos encontramos ante obras ilegalizables bajo la aplicación de cualquiera de los planeamientos que se pretende, y sin que, atendido el carácter revisor de la presente jurisdicción, podamos atender al posible contenido que pueda tener un planeamiento futuro, y sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda proceder a su legalización», concluyen los magistrados.