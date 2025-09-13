El conselleiro de Sanidade confía en lograr la descentralización de Medicina

El conselleiro de Sanidade confía en lograr un acuerdo para la descentralización de Medicina que convenza a las tres universidades. Tras definirse como «optimista por natureza», Antonio Gómez Caamaño, aseguró ayer en Santiago que ve posible poner sobre la mesa «diferentes alternativas» que sean asumibles por todas las partes.

El conselleiro realizó estas declaraciones a los medios tras la presentación de la campaña de vacunación en la capital gallega. Preguntado por la reunión mantenida el día anterior por los tres rectores gallegos, Gómez Caamaño dijo no tener información. Pero subrayó que la posición de la Xunta se mantiene. «É a mesma e clara. Facultade única e descentralización en Vigo e A Coruña de 4º e 5º curso», resumió.

Por su parte, el responsable de la institución olívica, Manuel Reigosa, que el miércoles avanzaba el encuentro con sus homólogos horas antes de producirse en Compostela, descarta por ahora ofrecer detalles de la reunión. Al parecer, los tres han decidido no comunicar nada sobre sus conversaciones mientras no haya más avances.

El objetivo de Reigosa, Antonio López y Ricardo Cao sería alcanzar un punto común de encuentro antes de acudir al grupo de trabajo junto con los representantes de las consellerías de Sanidade y Educación y del personal sanitario gallego.

El grupo, que preside el rector vigués, paralizó su actividad durante el mes agosto después de haber mantenido tres reuniones en cada uno de los campus y con la idea de retomarla en septiembre.

Tras el último encuentro en julio, del que no salió ningún anuncio en firme, los conselleiros Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño comparecieron de forma unilateral para pedir «altura de miras» a las tres universidades y ampliar la descentralización a 4º y 5º, tanto teórica como práctica.

Consello de Goberno

El rector Reigosa también es partidario de esta fórmula en lugar de contar con un título propio. Pero ya ha anunciado que convocará al Consello de Goberno en octubre si finalmente no hay acuerdo para formalizar su petición del grado de Medicina para la Universidad de Vigo.