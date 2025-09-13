Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena de prisión por robar en varias viviendas

Un delincuente reincidente aceptó ayer 4 años de cárcel por entrar a robar en tres casas del mismo vecindario en Vigo en 2023. Sin embargo, no entrará en prisión condicionado, entre otras cuestiones, a que continúe con el tratamiento de deshabituación de las drogas.

