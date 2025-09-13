El Concello ya comienza a tramitar la peatonalización parcial de la Praza de España

En marcha la semipeatonalización de la Praza de España, una de las puertas de la ciudad. La Xerencia de Urbanismo, como avanzó el alcalde, Abel Caballero, comenzará su tramitación la próxima semana. El departamento municipal tomará conocimiento de la resolución de incoación del procedimiento para establecer los convenios con los propietarios de parcelas afectadas entre la Gran Vía, Conde de Gondomar y la avenida de Madrid; la avenida de Madrid y la calle Puerto Rico; y entre Puerto Rico, Honduras y Pizarro. Se trata de solares agrupados en tres zonas gobernados actualmente por vegetación.

El alcalde explicó que el objetivo de estos acuerdos es la cesión de terrenos para crear viales que permitan completar el anillo perimetral de la Praza de España (segundo rotor), una actuación que posibilitará la semipeatonalización de la plaza, como contempla el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde finales de agosto. De este modo, según trasladó Caballero, el tráfico se desviará por esos nuevos viales, lo que facilitará la disposición de un espacio verde y transitable, «una nueva dimensión de entender la entrada a Vigo y la Praza de España». Esta iniciativa también permitirá la construcción de los solares actualmente vacíos. «Posteriormente, a través de los estudios de detalle que van a comenzar de manera inmediata, se garantizará la calidad estética de estas edificaciones», anotan desde la entidad de la Praza do Rei.

El nuevo PXOM, como destaca Urbanismo, considera la Praza de España y su entorno «un elemento de singular importancia na estrutura urbana da cidade e o seu carácter emblemático, tanto como peza de transición entre as diferentes tramas que caracterizan os bordes do monte do Castro e a súa relación con espazos emerxentes como a nova Cidade da xustiza, sendo un elemento de recepción da cidade e de espazo central do eixe Urzáiz- Samil».