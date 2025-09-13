La concejala de Educación Olga Alonso, elegida coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE local

La concejala de Educación de Vigo y exdiputada en el Congreso Olga Alonso dirigirá la Coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE en Vigo. Fue elegida en una reunión organizada por el secretario general provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, en presencia de responsables socialistas del entorno. La organización del partido en torno a las comarcas fue uno de los acuerdos del último Congreso Provincial.