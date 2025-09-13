La concejala de Educación Olga Alonso, elegida coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE local
La concejala de Educación de Vigo y exdiputada en el Congreso Olga Alonso dirigirá la Coordinadora comarcal del PSdeG-PSOE en Vigo. Fue elegida en una reunión organizada por el secretario general provincial del PSdeG-PSOE, David Regades, en presencia de responsables socialistas del entorno. La organización del partido en torno a las comarcas fue uno de los acuerdos del último Congreso Provincial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía