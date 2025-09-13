Comida, música y espuma en la ‘Teis Fest’
La ETEA acogió un año más la jornada de convivencia organizada por la asociación vecinal del barrio
Barafunda se encargó de animar la jornada, con varios conciertos y animación
La plaza de la ETEA acogió un año más la «Teis Fest», una jornada de convivencia y reivindicación de los vecinos de este barrio vigués con participación de personas de todas las edades debido a la variada programación planificada por la asociación vecinal.
La fiesta arrancó a mediodía con la actuación de la banda de música de Candeán, el aperitivo perfecto para dar paso a la comida vecinal a base de empanada y churrasco, pero también mucho dulce.
Ya en horario vespertino, llegaba el turno de los más pequeños que, tras una exhibición de zumba, disfrutaron de distintas actividades de animación infantil como juegos y talleres, aunque la jornada también estuvo pasada por agua con una intensa fiesta de la espuma. La compañía viguesa Barafunda fue la encargada de coordinar toda la celebración enfocada a los menores.
La música volvió a coger el testigo hacia la tarde noche, con la actuación de los tres grupos programados por la asociación vecinal. en primer lugar, fue el turno del músico Francisco Castro, después tocó el grupo folk «Os Carunchos» y ya a medianoche, como colofón, el protagonismo recayó en «Va de Retro».
Mucha diversión, pero también un mensaje de la importancia de poner en valor los terrenos de la ETEA, en los que durante muchos años estuvo prohibido el acceso de los vecinos por ser una instalación militar. La «Teis Fest» cuenta ya los días que faltan hasta la edición del próximo año.
